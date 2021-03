Evento gratuito debate desigualdade racial no mercado de trabalho

Para debater a desigualdade racial no mercado de trabalho - que foi ampliada pela pandemia do coronavírus - e empoderar profissionais negros, a Minuto Consultoria e a Escola Profissas realizam, na próxima terça-feira, 30, o Summit Potências Negras. O evento, gratuito e online, conta com uma programação de 10 horas de palestras e debates.

Entre os confirmados para os painéis estão nomes como Luiza Trajano, Christiane Silva Pinto - gerente de marketing do Google Brasil e criadora do AfroGooglers - e Vitor Martins - especialista em diversidade e inclusão no Nubank, que debatem como desenvolver potências negras e incluí-las no mercado.

Lisiane Lemos - gerente de novos negócios no Google, também participa do evento em um painel sobre liderança inclusiva. Outros temas, como futuro do trabalho, habilidades e competências, branding pessoal e saúde mental serão apresentados ao longo do dia.

Os paineis serão mediados pela consultora empresarial e de carreiras Ana Minuto, que também organiza o evento.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do evento, no link.

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.