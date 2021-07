Evento online discute evolução do RH no período de pandemia

Nos últimos anos, os gestores de recursos humanos (RH) precisaram se reinventar muito rapidamente para responder às mudanças sociais e às necessidades das empresas e de seus funcionários. Para debater como essas transformações têm impactado os RHs e apontar caminhos para o futuro, o Estadão Blue Studio realizará no dia 20, das 9h às 13h, o evento RH que Transforma.

Com patrocínio da Flash, o encontro trará uma programação dedicada aos profissionais de RH e irá abordar as mudanças do papel desse setor nos novos modelos de trabalho. Dentre os temas, os convidados irão falar sobre como promover a inclusão e a diversidade dentro das empresas, os desafios que isso implica na contratação, como a tecnologia e o pacote de benefícios podem impactar a saúde mental e o que significa oferecer um ambiente mais acolhedor de trabalho.

A mediação do evento será conduzida pela jornalista Michelle Trombelli, que irá dialogar com um time de gestores e especialistas para compartilhar exemplos das melhores práticas do setor. Os convidados irão falar também sobre a adaptação do RH no período de pandemia e mostrar como a tecnologia renovou os processos dentro desses departamentos.

O evento será transmitido pelo site estadaobluestudioplay.com.br e diretamente pelas mídias sociais do Estadão. Os participantes poderão se cadastrar para enviar perguntas e participar ao vivo durante toda a programação.

ESPECIAL RH QUE TRANSFORMA

Dia 20, das 9h às 13h

Programação:

Painel 1: Como os RHs estão conscientizando seus colaboradores e trazendo práticas de diversidade e inclusão para as empresas?

Painel 2: O futuro é agora!

Painel 3: Como a tecnologia e o pacote de benefícios correto podem mudar para melhor a saúde mental e financeira dos colaboradores?

Acesse: estadaobluestudioplay.com.br