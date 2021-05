Evento promove inclusão de autistas no mercado de trabalho

Diversidade e inclusão também é sobre pensar em pessoas neurodiversas, ou seja, aquelas que têm variações naturais no cérebro em relação a sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e outras funções cognitivas. Pensando nisso, o evento Autismo Tech, organizado pela Fiap, a TIP e a Inclusão Humanizada, foi criado com o objetivo de aumentar a inclusão de autistas no mercado de trabalho e melhorar a vida das pessoas da comunidade. A terceira edição, separada entre trilhas de aprendizagem e um hackathon, está com inscrições abertas no site.

As Trilhas de Educação Digital de Carreiras em Tecnologia são desenvolvidas para pessoas neurodiversas e têm foco em pessoas dentro do espectro autista e abordarão três temas principais: Quality Assurance (Testes de Softwares), Games e Salesforce Developer.

São 120 horas de capacitação, divididas em 11 semanas, com aulas ao vivo e gravadas, flexíveis para a escolha do participante e evitando sobrecargas. Os treinamentos são baseados nos bootcamps, programas de ensino imersivo, com destaque em habilidades e técnicas mais relevantes de determinadas áreas. Aqueles que completarem 75% ou mais de acesso aos conteúdos serão certificados. Além disso, ocorrerão ações de recrutamento juntos às empresas apoiadoras e patrocinadoras.

As inscrições para as Trilhas poderão ser feitas até 20 junho (no dia 18 de junho é comemorado o Dia do Orgulho Autista). Os resultados serão divulgados no site do evento e nos perfis do Autismo Tech nas redes sociais entre os dias 1º e 9 de julho, sendo que serão selecionados 60 participantes. As aulas terão início em 12 de julho e fim em 24 de setembro e serão ministradas 100% online, via plataforma Fiap On e Zoom.

Contudo, desde o início das inscrições os candidatos já passam a receber acesso aos Fiap Nano Courses, pílulas de conhecimento de até 20 horas que se relacionam com os conteúdos trabalhados nas trilhas de aprendizagem.

Todos os candidatos selecionados para a trilha estarão automaticamente inscritos no hackathon. Aqueles que desejarem fazer parte apenas da maratona podem se inscrever de 5 de julho a 29 de agosto no site, pela plataforma Taikai.

Os selecionados serão anunciados de 30 de agosto a 24 de setembro e a maratona acontecerá de 4 a 10 de outubro. A premiação dos vencedores será de R$ 20 mil, dividida entre as três melhores equipes, que também receberão vouchers com validade de um ano para realização de cursos imersivos Fiap Shift.

