Exercícios físicos e saúde mental: veja dicas para auxiliar no descanso do corpo e da mente

Alcançar equilíbrio entre rotina, corpo e mente não tem sido uma tarefa fácil para muitos profissionais durante a pandemia nas mais diferentes realidades. Mas a prática regular de exercícios e atividades físicas pode ajudar a reduzir o cansaço e melhorar a saúde mental, segundo o fisioterapeuta Paulo Henrique Araújo.

“Com a demanda de home office e a dificuldade em separar o que é trabalho, lar e casa, a atividade física pode ser uma mediadora da regulação hormonal, principalmente, da liberação da serotonina, importante no controle do estresse”, explica o fisioterapeuta.

Convidado do terceiro episódio da segunda temporada do Trabalho Mental - o podcast sobre trabalho e saúde mental do Estadão Carreira e Empreendedorismo - Paulo responde, em vídeo (assista abaixo), dúvidas de leitores sobre como incluir a atividade física no dia a dia e melhorar o conhecimento corporal.

O terceiro episódio do Trabalho Mental, que leva o título ‘Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde', também conta com participação de Alexandre Ayres, cofundador da empresa MindSelf. Ele trabalhava no ritmo enlouquecedor do mercado financeiro até conhecer a meditação.

“Praticar atividade física em um ambiente com demandas diferentes é essencial para você conseguir levar o seu dia um pouco melhor. Colocar isso como hábito, a partir de agora, também é interessante, porque faz com que a prática seja prolongada, mesmo que o seu home office venha a acabar", destaca o fisioterapeuta.

Trabalho Mental

A série de podcasts, que teve a primeira temporada no ano passado, traz especialistas em carreiras, saúde e comportamento humano, como autoconhecimento, para bater um papo com a reportagem e responder dúvidas enviadas pelos leitores e ouvintes. A apresentação fica por conta da editora do Estadão Carreira e Empreendedorismo, Ana Paula Boni, e o bloco de perguntas é conduzido pela repórter Anna Barbosa.

São quatro episódios publicados semanalmente, sempre às quartas-feiras de julho, disponíveis em todas as plataformas de podcast e no site do Estadão. Os temas abordados são:

Foco e concentração: como anda a sua atenção no home office Felicidade e bem-estar: o impacto na saúde mental e na carreira Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde Inteligência emocional: como praticar comunicação não violenta e empatia (dia 28/7)

