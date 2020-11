Feira virtual oferece oportunidades para estudantes

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizará a partir da próxima segunda-feira, 9, a primeira EXPO CIEE Virtual, evento com foco na capacitação e inclusão profissional de jovens no mercado de trabalho. A programação é online e gratuita.

Durante cinco dias os participantes poderão assistir palestras e cursos sobre temas como intercâmbio, inteligência emocional, entrevista, investimentos, como escrever a sua história na internet e empreendedorismo universitário. Estão previstos painéis com profissionais de grandes empresas do mercado, como LinkedIn, Google, Pepsico e The Walt Disney Company Brasil.

Além das palestras e cursos, também será possível participar de vestibulares online e realizar testes vocacionais. O evento disponibilizará cerca de 8 mil vagas de estágio e aprendizado.

Durante a feira, o Google irá lançar novos cursos gratuitos na plataforma Ateliê Digital para ajudar profissionais em início de carreira, que estejam buscando colocação no mercado de trabalho ou queiram desenvolver pequenos negócios. As aulas são em vídeo e ensinam habilidades digitais básicas, como pesquisar vaga de emprego, criar planilha para organizar tarefas, fazer um currículo, dar e receber feedback e planejar uma reunião de trabalho.

As primeiras lições serão lançadas na segunda-feira, 9, e até março de 2021 serão disponibilizados onze treinamentos. A meta da empresa é, em parceria com o CIEE, capacitar 100 mil jovens até o final do ano.

Para participar do evento, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site.

Contratações

Também presente na EXPO CIEE Virtual, o LinkedIn lançou uma pesquisa que aponta que as contratações no Brasil voltaram aos níveis de pré-pandemia, mas não devem compensar o aumento do desemprego. O levantamento identificou que, no País, as cinco vagas que seguem crescendo em ritmo constante são: consultor de negócios, engenheiro de software Java, desenvolvedor Frontend, vendedor e desenvolvedor Dotnet.

Já em relação às habilidades cuja demanda cresce globalmente de forma mais rápida desde o início da pandemia estão: programação, marketing digital, previsão financeira, análise de dados e metodologia ágil.

A plataforma também anunciou o lançamento de uma ferramenta para ajudar profissionais a encontrarem novas oportunidades de trabalho. O Career Explorer mapeia empregos que correspondam às habilidades técnicas e comportamentais, as soft skills, do candidato. Além de ver possíveis vagas, também é possível encontrar cursos do LinkedIn Learning para preencher as capacidades ausentes. Inicialmente, a ferramenta está em inglês, a previsão é de que novos idiomas sejam adicionados nos próximos meses.

Em parceria com a Microsoft, o LinkedIn também oferece cursos de aprendizado gratuitos em português.