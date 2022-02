Fundação Estudar tem bolsas de estudo para apoiar jovens líderes

A 31ª edição do Programa de Líderes da Fundação Estudar está com inscrições abertas para estudantes que queiram gerar impacto positivo e transformar o País em seu setor de atuação. O programa oferece bolsas de estudos nas melhores instituições de ensino do Brasil e do exterior, além de oferecer apoio e suporte para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens selecionados.

Nos últimos 30 anos, a organização criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann formou 760 líderes em diversas áreas, como Carlos Brito, primeiro líder Estudar e ex-CEO da AB InBev, e Bernardo Hees, ex-CEO de empresas como Heinz e Burguer King. Entre outros nomes, também estão os deputados federais Felipe Rigoni (União Brasil-ES) e Tabata Amaral (PSB-SP).

O valor do auxílio é parcial, mas pode chegar a 95% do valor solicitado. Além de cobrir o pagamento do curso e de despesas básicas como moradia, transporte e alimentação, os jovens líderes têm acesso a mentorias, networking e toda a rede de líderes que já passaram pelo programa.

Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros com idade entre 16 e 34 anos e que apresentam excelência acadêmica. Além disso, é necessário estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior para uma das categorias de bolsa:

graduação completa no Brasil

intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio)

graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior

Não há requisitos de curso de graduação ou área de atuação. A taxa de inscrição é de R$ 75 para os programas de graduação e intercâmbio, e R$ 150 para pós-graduação. Também é possível solicitar a isenção da taxa, mediante comprovação da necessidade.

O processo seletivo inclui teste de perfil e lógica, entrevistas de competências e um painel com ex-bolsistas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de março por este link.

