Izabella Camargo fala no Telegram sobre 'produtividade sustentável'

“Dizem que funcionário bom é aquele que veste a camisa da empresa. Tudo bem, desde que também vista o pijama, uma roupa para fazer exercícios físicos, ou seja, tenha equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Isso é fundamental para que a pessoa desenvolva seus talentos e habilidades com saúde.”

É o que defende a jornalista Izabella Camargo, convidada para um bate-papo sobre produtividade sustentável e saúde mental nesta quinta-feira, 15, às 15h, no grupo Carreira e Empreendedorismo do Estadão no Telegram (neste link). Na ocasião, ela vai responder em tempo real as perguntas dos leitores e integrantes da comunidade, com mediação da equipe de reportagem.

Autora do livro “Dá um Tempo!”, Izabella explica que o termo produtividade sustentável se refere à capacidade de produzir de forma duradoura e com saúde, com sustentabilidade emocional. “Criei esse termo 'produtividade sustentável' no ano passado, quando comecei a observar um índice elevado de esgotamento entre profissionais de alto rendimento”, conta a jornalista, que se baseou em pesquisas de clima em empresas.

Segundo Izabella, que já sofreu com síndrome de esgotamento profissional, suas pesquisas mostram que as pessoas querem tudo sustentável: meio ambiente, trabalho, moda etc. "Mas a nossa produtividade é sustentável?", questiona. A jornalista e palestrante é a quarta convidada de eventos promovidos exclusivamente para o Telegram de Carreira e Empreendedorismo do Estadão.

Que saber mais? Faça sua pergunta no bate-papo sobre produtividade sustentável nesta quinta-feira, 15/4, às 15h.

Perdeu o último bate-papo no Telegram?

Fundador da Chilli Beans e apresentador do Shark Tank Brasil, Caito Maia foi o convidado da última conversa realizada com os leitores e integrantes do grupo Estadão Carreira e Empreendedorismo, no Telegram, em 25 de março.

Caito deu dicas sobre negócios e empreendedorismo e destacou que este “é um momento muito especial para lançar uma marca”. Segundo o empresário, momentos de crise sempre oferecem oportunidades, então é preciso estar atento ao mercado e, principalmente, ao que o cliente quer e onde ele está.

Esse foi o terceiro evento realizado pela equipe de Carreira & Empreendedorismo no grupo do Telegram, que já tem mais de 1.500 integrantes. A primeira conversa foi sobre recolocação no mercado de trabalho, que contou com a colaboração da especialista Carolina Martins, headhunter e Top Voice LinkedIn 2020.

No último dia 11 de março, o grupo teve a oportunidade de saber mais sobre carreira para profissionais 50+ em um papo com Mórris Litvak, fundador e CEO da Maturi, que trabalha com diversidade etária no mercado de trabalho.

