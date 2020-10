Live do 'Estadão' discute burnout, ansiedade e assédio no trabalho

Manter o bem-estar no ambiente profissional deve ser uma meta, mas desequilíbrios do clima organizacional de uma empresa podem afetar a saúde física e mental dos colaboradores. São os chamados ambientes tóxicos. A sexta e última entrevista ao vivo do projeto Sua Carreira, nesta quinta-feira, 29, às 13 horas, vai discutir esse e outros temas como síndrome de Burnout, ansiedade e assédio no trabalho.

Os convidados da live são Izabella Camargo, ex-apresentadora da TV Globo diagnosticada com a síndrome de Burnout, e a advogada Marina Ganzarolli, fundadora do movimento MeTooBrasil que atua no acolhimento de mulheres e LGBTs vítimas de violência e assédio sexual. A conversa tem moderação de Bia Reis, editora de Metrópole do Estadão, e será transmitida pelo YouTube da TV Estadão, além de Facebook, Twitter e Linkedin.

Sua Carreira ao Vivo faz parte do projeto multiplataforma homônimo, lançado pelo Estadão no domingo, 18. Pensado para ajudar nas necessidades de desenvolvimento em diferentes etapas profissionais, o conteúdo reúne ainda reportagens especiais, vídeos e o podcast Trabalho Mental, sobre as relações entre bem-estar e carreira.

As lives anteriores discutiram os seguintes temas: o que as empresas querem dos futuros funcionários; qual empresa quero para a minha carreira; longevidade no mercado de trabalho; empreendedorismo e soft skills.

