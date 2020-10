Live do 'Estadão' discute qual a melhor empresa para a sua carreira

Quando chega a hora de escolher qual a melhor empresa para a sua carreira surgem dúvidas. Porque trabalhar nesse local? Como eles investem no profissional? É possível que eu desenvolva minhas competências? Vou ter sucesso? Todos esses questionamentos são normais e você pode encontrar as respostas nesta quarta-feira, 21, na segunda entrevista ao vivo do projeto Sua Carreira.

As convidadas da live são a jornalista e escritora Daniela Diniz, diretora do Great Place to Work Brasil, e a advogada especialista em Direitos Civis e coordenadora da Comissão de Ética, Diversidade e Igualdade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (Ibdee), Ana Bavon. A conversa tem moderação da editora de Negócios Brodcast/AE do Estadão, Cristiane Barbieri, e será transmitida pelo YouTube da TV Estadão, além de Facebook, Twitter e Linkedin.

Sua Carreira ao Vivo faz parte do projeto multiplataforma homônimo, lançado pelo Estadão no domingo, 18. Pensado para ajudar as necessidades de desenvolvimento em diferentes etapas profissionais, o conteúdo reúne ainda reportagens especiais, vídeos e o podcast Trabalho Mental, sobre as relações entre bem-estar e carreira.

A primeira live discutiu o tema O que as empresas querem dos futuros funcionários. Você pode ver todo o conteúdo do ao vivo aqui.

E participe enviando suas dúvidas em áudio pelo WhatsApp 11 9 9350-7355. Não se esqueça de mandar o seu nome para que possamos identificá-lo. As dúvidas serão respondidas no podcast Trabalho Mental e nas reportagens.