Live do 'Estadão' explica o que são e como desenvolver as soft skills

Resiliência, criatividade, adaptabilidade... Além da técnica, um bom profissional hoje tem de dominar as chamadas soft skills, cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. É possível desenvolver essas habilidades? Na quinta entrevista ao vivo do projeto Sua Carreira, realizada nesta terça-feira, 27, às 16 horas, especialistas explicam o que são as soft skills e como aplicá-las no trabalho.

Leia Também Quer preservar a saúde mental no trabalho? Mande dúvidas para o WhatsApp do Sua Carreira

Os convidados da live são André Miceli, expert em tecnologia e coordenador de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), e Susanne Anjos Andrade, autora de O poder da Simplicidade no Mundo Ágil: Como desenvolver soft skills e aplicá-las. A conversa tem moderação de Carla Miranda, editora de Inovação do Estadão, e será transmitida pelo YouTube da TV Estadão, além de Facebook, Twitter e Linkedin.

Sua Carreira ao Vivo faz parte do projeto multiplataforma homônimo, lançado pelo Estadão no domingo, 18. Pensado para ajudar nas necessidades de desenvolvimento em diferentes etapas profissionais, o conteúdo reúne ainda reportagens especiais, vídeos e o podcast Trabalho Mental, sobre as relações entre bem-estar e carreira.

As lives anteriores discutiram os seguintes temas: o que as empresas querem dos futuros funcionários; qual empresa quero para a minha carreira; longevidade no mercado de trabalho e empreendedorismo.

​Vem Pensar com a Gente

Confira outras reportagens do Sua Carreira:

Muito além do salário: profissionais miram benefícios ao escolher empresas

De autoconhecimento a estágio em empresas: como as escolas reinventam a orientação para a carreira

Glossário: sua carreira de A a Z

E participe enviando suas dúvidas em áudio pelo WhatsApp 11 9 9350-7355. Não se esqueça de mandar o seu nome para que possamos identificá-lo. As dúvidas serão respondidas no podcast Trabalho Mental e nas reportagens.