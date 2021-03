Longevidade no mercado de trabalho é tema de bate-papo no Telegram

O Sua Carreira Estadão vai promover um bate-papo sobre longevidade no mercado de trabalho com Mórris Litvak, fundador e CEO da Maturi. O evento ocorre dentro do grupo de discussão de carreira e empreendedorismo no Telegram na próxima quinta-feira, 11, às 10h30. Na ocasião, o especialista vai responder perguntas enviadas previamente pelos leitores e membros da comunidade.

Para participar da conversa, entre no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link. Lá, você pode enviar sua dúvida para o especialista até as 22h desta terça-feira, 9, e as questões serão respondidas, em tempo real, na quinta-feira, com mediação da equipe de reportagem.

Leia Também 10 passos para os 50+ em busca de novas oportunidades de trabalho

Litvak atua com recolocação e desenvolvimento profissional de pessoas 50+, grupo que, muitas vezes, se vê sem oportunidade de trabalho após uma longa carreira. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, em setembro de 2020, as admissões ficaram próximas da média do mês entre os anos de 2012 e 2019 (1,4 milhão). Porém, há uma grande diferença entre as contratações por faixa etária. Os números relativos aos jovens abaixo dos 25 anos superaram a média, enquanto as posições para quem tem mais de 60 anos ficaram em torno de 70% da média.

Para o especialista, colaborador do Estadão, "o êxodo dos 50+ do mercado de trabalho não é novidade, mas ao contrário do que deveriam, as empresas estão reforçando o etarismo e esquecem que estamos passando por um acelerado envelhecimento populacional". Segundo ele, a diversidade etária continua sendo um desafio em todo o mundo e deveria envolver também o governo.

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.