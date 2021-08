Malala e Karnal dão aula gratuita online sobre liderança e resiliência

Resiliência, liderança e capacidade de aprender são três das principais habilidades comportamentais mais procuradas no mercado de trabalho. Com foco nessas soft skills, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o UOL EdTech oferecem um curso gratuito e online, com aulas de Malala Yousafzai, Leandro Karnal e Flávio Augusto, entre os dias 23 e 25 de agosto, às 19h.

A primeira aula terá foco na importância da educação para o desenvolvimento profissional e pessoal e será dada pela paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. No ano passado, Malala concluiu a graduação em política, economia e filosofia na Universidade de Oxford.

Para a segunda aula, quem se inscrever pode escolher o professor e o tema. As opções são: learnability (habilidade de aprender) para o desenvolvimento pessoal e profissional, com o professor e historiador Leandro Karnal, e liderança, capacidade em aprender e empreendedorismo, com Flávio Augusto, fundador do site Geração de Valor, da Wise Up e do meuSucesso.com.

As inscrições para a Certificação em Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência podem ser feitas até o dia 22 de agosto, no site do evento (clique aqui). Todos os participantes receberão um certificado após o fim do curso.

