Mercado Livre custeia parte de cirurgia de redesignação de gênero para funcionários trans

As discussões sobre diversidade que avançam dentro das empresas têm gerado bons resultados em prol da inclusão. Fruto de uma demanda do grupo de afinidade LGBTQIA+ do Mercado Livre, a empresa passou a oferecer apoio financeiro a funcionários e funcionárias trans que desejam fazer a cirurgia de redesignação de gênero. O benefício se estende a todas as pessoas que trabalham na companhia na América Latina.

Leia Também Grupos de afinidade crescem em empresas com demanda por inclusão

O custeio de até 70% do valor do procedimento, com limite de até US$ 5 mil, é parte de um conjunto de ações que a organização vem promovendo dentro de uma proposta de valor inclusiva. Outros benefícios incluem o pagamento do seguro-fiança para locação de imóvel como residência, assessoria jurídica na hora de alterar nome e gênero nos documentos pessoais e suporte psicológico.

"Reconhecemos o quanto alguns benefícios podem, de fato, promover o bem-estar das pessoas trans. Por isso, estamos ampliando nossos esforços, com benefícios tangíveis e voltados a questões importantes e que são fundamentais para os nossos colaboradores e colaboradoras", diz Patricia Monteiro de Araujo, diretora de Pessoas do Mercado Livre no Brasil.

O pagamento parcial da cirurgia é destinado a todas as pessoas trans com pelo menos um ano de empresa, independente da posição que ocupam. Faz parte da estratégia de inclusão da companhia conceder a esse público 15 dias de licença por ano para que possam realizar procedimentos médicos e disponibilizar banheiros neutros nas unidades da empresa.

Criado em 2020, o grupo de afinidade LGBTQIA+ do Mercado Livre é formado por 81 membros representantes de cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México e Uruguai. Lara Antunes, líder de projetos de software da organização no País, passou pela transição de gênero em 2021, enquanto trabalhava na empresa e fala da importância dessas ações provenientes da comunidade.

"Você se enxerga naquelas ações, naquelas pessoas que estão ali. Naturalmente, somos seres humanos e existem realidades diferentes, mas a gente consegue encontrar pontos em comum, ver que eles são importantes e pensar sobre o que a gente pode fazer com isso”, ela diz.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo