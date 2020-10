Microsoft e LinkedIn lançam cursos para reduzir gap de habilidades profissionais

Tecnologia, diversidade, trabalho remoto e soft skills nunca estiveram tão em voga no mercado de trabalho quanto atualmente. Se por um lado o mundo inteiro carece de profissionais atualizados em linguagem tecnológica, esses mesmos precisam desenvolver ferramentas comportamentais que os ajudem a gerir sua carreira, entre outras habilidades.

Leia Também A diversidade no mercado de trabalho pós-covid-19

De olho nesse gap, que ficou mais evidenciado com a pandemia do coronavírus, a Microsoft e o LinkedIn lançam nesta quinta (1º) no Brasil um programa de educação para a carreira que inclui 9 rotas de aprendizagem e reúne um total de 96 cursos de capacitação, todos gratuitos. O programa foi lançado globalmente em junho em inglês, francês, espanhol e alemão, tendo atingido até o momento cerca de 10 milhões de pessoas.

A intenção do projeto conjunto é que, até março de 2021 (prazo em que os cursos estarão disponíveis gratuitamente pelo site do projeto), 25 milhões de pessoas em todo o mundo sejam atingidas. Para o Brasil, as rotas de capacitação incluem conteúdos com foco em profissões demandadas no LinkedIn, além de habilidades desejadas no mercado, diz a plataforma, que pertence ao grupo Microsoft.

Segundo levantamento feito no LinkedIn em julho deste ano, os empregos mais procurados na plataforma no Brasil são engenheiro de software, consultor de negócio, arquiteto de software java, analista de software e desenvolvedor. Entre as habilidades comportamentais mais buscadas estão gestão de negócios, resolução de problemas e liderança.

Assim, as rotas de conhecimento incluem cursos sobre soft skills (habilidades comportamentais ou socioemocionais), diversidade, gestão de vendas e ciência de dados. Cada rota tem duração média de 10 horas, com cursos individuais que têm média de 1h (vão de 18 minutos a mais de 2h). Veja lista completa abaixo:

Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade Aborda formas de home office, como delegar tarefas, otimizar tempo e ter resiliência Como superar os desafios e se reinventar em tempos difíceis Trata de maneiras para explorar recursos disponíveis e como desenvolver a inteligência emocional Diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gerentes Discorre sobre como profissionais podem reconhecer crenças limitantes para tornar-se um líder inclusivo Torne-se um gestor de projetos Aborda o gerenciamento de projetos com o uso do Microsoft Project e o desenvolvimento de estratégias Como desenvolver a colaboração entre as equipes Trata de habilidades de escuta, confiança e tomada de decisão, além de gerenciamento de conversas difíceis Domine as competências pessoais mais requisitadas no mercado e trabalho Discorre sobre processo para aprendizagem de comunicação e pensamento crítico para solucionar problemas Torne-se um especialista em atendimento ao cliente Identificação das melhores formas de avaliar as necessidades dos clientes e administração das expectativas Torne-se um profissional de vendas Envolve desde a negociação e a estratégia de fechamento até a venda Torne-se um cientista de dados Aborda conceitos, ferramentas e técnicas de big data, uso do Excel para análise de dados e Power BI

Os cursos estão disponíveis pelo site da iniciativa.