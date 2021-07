Neurocientista lista dicas para evitar a fadiga no home office

Depois de mais de um ano de pandemia, quem está no home office pode até gostar de trabalhar de casa, mas o trabalho durante o isolamento social tem trazido também problemas na saúde mental. Estresse, exaustão, burnout, cansaço de telas e falta de foco e de concentração são queixas comuns nos últimos meses.

Convidada do primeiro episódio da segunda temporada do Trabalho Mental - o podcast sobre trabalho e saúde mental do Estadão Carreira e Empreendedorismo - a neurocientista Thaís Gameiro, sócia da consultoria Nêmesis, dá dicas de como evitar a fadiga no home office.

“É comum as pessoas perderem a noção do tempo durante o home office e ficarem tempo demais trabalhando. Isso gera um cansaço mental e é comum que, no dia seguinte, a pessoa sinta até uma ressaca”, explica Thais.

Assista ao vídeo completo abaixo:

Trabalho Mental

A série de podcasts, que teve a primeira temporada no ano passado, traz especialistas em carreiras, saúde e comportamento humano, como autoconhecimento, para bater um papo com a reportagem e responder dúvidas enviadas pelos leitores e ouvintes. A apresentação fica por conta da editora do Estadão Carreira e Empreendedorismo, Ana Paula Boni, e o bloco de perguntas é conduzido pela repórter Anna Barbosa.

São quatro episódios publicados semanalmente, sempre às quartas-feiras de julho, disponíveis em todas as plataformas de podcast e no site do Estadão. Os temas abordados são:

Foco e concentração: como anda a sua atenção no home office Felicidade e bem-estar: o impacto na saúde mental e na carreira (dia 14/7) Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde (dia 21/7) Inteligência emocional: como praticar comunicação não violenta e empatia (dia 28/7)

Confira o primerio episódio: