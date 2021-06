'O coletivo é fundamental para incluir mulheres no mercado de trabalho', diz Jandaraci Araújo

O Estadão Carreira e Empreendedorismo traz, na seção '3 perguntas para', a executiva do mercado financeiro Jandaraci Araújo. A gerente de desenvolvimento sustentável do Banco Santander também é cofundadora do Conselheira 101, programa que estimula a inserção de negras em conselhos administrativos. Em vídeo, ela responde a perguntas sobre a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, além de falar sobre intersecções como raça e classe.

Jandaraci já atuou como Subsecretária de Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo e diretora executiva do Banco do Povo (a primeira mulher a ocupar um cargo de tamanho destaque desde a criação do banco).

Mulher negra e nordestina, ela reforça a ideia de que é preciso despertar o protagonismo das mulheres. “Isso é uma trajetória pessoal e coletiva. A questão do coletivo é fundamental para termos essa inclusão. A gente, juntas, ascender às posições de liderança. Uma sobe e puxa a outra. Eu acredito muito nisso”, afirma ao responder uma das questões.

Assista ao vídeo completo abaixo:

Esse é o quinto episódio da série '3 perguntas para', que alterna especialistas para tirar dúvidas dos leitores, em vídeo, sobre carreira e empreendedorismo. São três episódios sobre negócios com Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e um episódio com Fernando Luciano, diretor de Talentos da Vivo. Mande sua pergunta para pme@estadao.com.

