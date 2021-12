O poder das redes para a mulher que empreende

Em todo o mundo, cerca de 30% dos donos de empresas são mulheres. O dado do Banco Mundial seria promissor não fosse por alguns aspectos: os negócios de propriedade feminina tendem a ser mais informais e muitos são baseados em espaços menores ou residências, concentrados em áreas de empreendedorismo de pequena escala em setores tradicionais, o que inclui principalmente varejo e serviços.

Buscando driblar esse desafio estrutural, diversos grupos têm se unido para formar redes de apoio voltadas ao empreendedorismo feminino, visando expandir negócios e impulsionar outras empresárias. Para Ana Claudia Badra, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o tema não é novo, mas precisa estar presente na realidade das empresas. “As mulheres empreendem há muitos anos, mas culturalmente isso ainda é um problema.”

Badra moderou o primeiro painel do evento O Voo Delas – A Transformação de Todos. O encontro virtual reuniu outras três profissionais e criadoras de redes de mulheres para falar sobre suas trajetórias rumo a cargos de liderança em setores predominantemente masculinos e trouxe recomendações para quem deseja empreender, especialmente em áreas de tecnologia e inovação.

Uma das convidadas, Renata Malheiros, coordenadora nacional do Sebrae Delas, destacou que redes contribuem também para reduzir obstáculos e crenças limitantes com vieses baseados em estereótipos de gênero. “Desde criança, recebemos normas sociais que dizem ‘isso não é coisa para você, não é coisa para menina’. Isso vai moldando nosso comportamento.” Ela mostrou ainda dados revelando que as mulheres se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. “Para os homens, empreender também é difícil, mas para as mulheres é ainda mais”, pontuou.

Além das dificuldades ligadas ao gênero, o painel também destacou os desafios provenientes dos preconceitos de raça, da redução de horas de trabalho para execução de tarefas domésticas e atividades de cuidado, e das disparidades de escolarização, entre outros.

Considerando essas discrepâncias, Fernanda Ribeiro, presidente da Associação AfroBusiness e cofundadora da Conta Black, destacou que é preciso rever o desequilíbrio de oportunidades. “Dentro da jornada empreendedora, os negros têm menos acesso a crédito. Quando olhamos o cenário de investimentos, por exemplo, as startups fundadas por pessoas negras são as menos investidas.”

Empreender após a maternidade

Os problemas para conectar mães ao ecossistema da inovação e do empreendedorismo também foram temas do encontro. Dani Junco, fundadora da B2Mamy, apontou que, a cada dez mulheres, quatro saem do mercado ou são demitidas após o nascimento dos filhos. “A primeira dificuldade quando você chega com uma ideia é alguém dizer ‘eu não acredito em você’ só por causa do seu gênero, da sua cor ou de onde você veio. Isso leva a um cenário em que menos de 4% das empresas fundadas por mulheres são startups.”

Nesse ambiente, aponta Junco, menos de 2% de capital-anjo aplicado em startups é destinado a projetos liderados por mulheres. Para ela, dentro do mundo do empreendimento, o cenário das startups é um dos que mais representam a dificuldade de acesso, e alerta: “A primeira coisa que precisamos fazer é formar mulheres que possam ouvir os problemas de outras mulheres”.

>> Cerca de 30% dos negócios no mundo são operados por mulheres

>> Mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas a seus negócios do que os homens

>> Mulheres empreendedoras negras se dedicam 7% menos horas a seus negócios que empreendedoras brancas

>> Mulheres dedicam 10,4 horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas

>> Menos de 4% das empresas fundadas por mulheres são startups

>> A cada 10 mulheres, 4 saem do mercado ou são demitidas após o nascimento de um filho

Fontes: Banco Mundial; Sebrae; B2Mamy.

Os desafios de ocupar altos cargos

Elas destacaram a importância de ser autêntica e desenvolver o autoconhecimento

No quinto painel do evento O Voo Delas – A Transformação de Todos, o tema foi “Liderança feminina”. Para falar sobre as singularidades e os desafios dessa liderança e como as mulheres agregam às empresas e podem inspirar outras meninas e jovens a conquistar mais espaço no mundo corporativo, a mediadora Vivi Duarte, CEO da plataforma Plano Feminino, recebeu as convidadas Daniela Cachich, presidente Future Beverage & Beyond Beer da Ambev; Ana Bógus, vice-presidente da Havaianas Brasil; e Patrícia Macedo, diretora de Marketing (CMO) da Kimberly-Clark.

Para Daniela, uma mulher em um posto de liderança deve se colocar não somente pelo seu crescimento profissional, mas também pelo que pode fazer para que mais mulheres – inclusive mulheres negras – possam chegar a essas posições também. “Quanto mais mulheres estiverem em cargos de liderança, mais outras mulheres vão acreditar que elas também podem chegar lá”, afirmou.

Na jornada para superar estereótipos e padrões machistas ainda presentes no mundo dos negócios, ela disse que o importante é manter a autenticidade e “ser você mesma”. “Se nesse contexto que já é muito masculino você se transformar em uma mulher mais masculina, você vai perder todo o seu diferencial. Isso não significa não ser assertiva ou deixar de olhar números para a tomada de decisão, mas sim não perder quem você é, a sua essência. É isso que vai trazer a contribuição de algo que não existia, uma outra perspectiva.”

Uma das chaves para isso, segundo Ana, é o autoconhecimento, que permite desenvolver a autoconfiança e identificar qual é a força de cada uma. Ela contou que quando assumiu a sua primeira diretoria, aos 28 anos, ela tinha a chamada síndrome da impostora, ao pensar que era jovem demais e não era especialista em nenhuma área.

“Eu fui buscar a minha fortaleza, o meu superpoder, e ele estava justamente em lidar com as pessoas, conectá-las, ser uma facilitadora. Assim, essa síndrome foi ficando para trás, pois comecei a me apoiar no meu superpoder e não no que eu achava que era uma fragilidade.”

Patrícia destacou que o processo de autoconsciência é uma batalha diária para que as mulheres consigam se empoderar. “Medos e obstáculos a gente vai ter sempre. Mas, como líderes, precisamos nos empoderar para sermos mais fortes. É preciso ter mais coragem do que medo.”