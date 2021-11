O que colocar no currículo em tempos de inteligência artificial?

O uso da inteligência artificial nos processos de seleção de candidatos a empregos foi acelerado pela pandemia e segue em expansão. Se por um lado há a vantagem de tornar as seleções mais rápidas e aprimoradas na análise dos currículos, por outro existe a preocupação de a máquina potencializar vieses humanos e, possivelmente, discriminatórios.

No entanto, se os algoritmos forem bem estruturados sem discriminar idade, raça e gênero, são grandes aliados das pessoas candidatas, defende Mariana Dias, CEO e cofundadora da startup de RH Gupy.

Assim, em tempos de análise online de perfil com inteligência artificial, que pode avaliar mais de 200 características da pessoa, é importante saber criar um bom currículo. É sobre isso que Mariana fala no vídeo abaixo, em que dá dicas para quem está em busca de um emprego ou quer mudar de área.

A especialista também aborda assuntos como habilidades comportamentais (ou soft skills), formas de apresentar as experiências e conquistas para se destacar e o que fazer quando se quer mudar o rumo da carreira, mas ainda não se tem o curso exigido.

