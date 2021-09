Planejamento profissional para a liderança é tema de bate-papo no Telegram

Na próxima quinta-feira, 7 de outubro, às 13h, o Estadão Carreira e Empreendedorismo receberá a advogada e especialista em tecnologia Lisiane Lemos como convidada para um bate-papo no Telegram. O tema da conversa será o planejamento para a liderança, seja na carreira ou nos negócios.

Chegar a um posto de liderança, seja como funcionário de uma empresa ou como empreendedor, não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Para isso, é preciso planejamento de carreira, estratégia e desenvolvimento pessoal e profissional. Durante o bate-papo, Lisiane irá responder às perguntas dos leitores sobre como manejar a vida profissional para se tornar um líder.

Leia Também Estudo do Sebrae identifica 13 perfis de liderança nas pequenas empresas

Atualmente, Lisiane Lemos é gerente de desenvolvimento de agências no Google e professora do MBA de Big Data da PUCRS. Ela também é cofundadora do Conselheira 101, programa que estimula a inserção de profissionais negras em conselhos de administração. Em 2017, esteve na lista Forbes 30 Under 30, que nomeia profissionais de destaque abaixo dos 30 anos, e, em 2018, figurou na lista Most Influential People of Africa Descent, prêmio que elege as 100 personalidades negras mais influentes do mundo. Em 2020, se tornou Top Voice LinkedIn.

Para participar do bate-papo, basta entrar gratuitamente no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link.

Para ter a sua pergunta respondida pela Lisiane, é preciso enviá-la até as 22h da próxima terça-feira, 5 de outubro, no próprio grupo do Telegram, nas redes sociais do Estadão Carreira e Empreendedorismo ou pelo email pme@estadao.com.

Bate-papo no Telegram

Além de Lisiane, outros 11 profissionais já passaram pelo bate-papo no Telegram. Confira: