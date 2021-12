Uma das principais razões pelas quais as empresas e startups acabam é a falta de recursos para novos investimentos. Para driblar essa dificuldade, cada vez mais empreendedores decidem recorrer ao capital externo, seja por meio de um sócio, de linhas de crédito e empréstimos ou até mesmo com vaquinhas virtuais, chamadas de crowdfunding.

Para escolher o caminho mais adequado e evitar problemas futuros, a investidora do Shark Tank Brasil e CEO da ATOM Carol Paiffer explica que é necessário, sobretudo, definir com clareza os objetivos do negócio. “É preciso saber se você precisa mesmo de um sócio ou de um crédito. Muitas pessoas acabam vendendo parte do negócio na fase inicial e acabam arrastando um sócio que não é muito participativo”, exemplificou durante o painel “Por trás das captações de investimento”.

A conversa contou também com Rafaela Bassetti, fundadora da Wishe, e teve ainda a participação de Júlio Pina, fundador da Gulf Capital Partners, e de Lícia Souza, fundadora da WE Impact. Além de explicar as diferenças entre esses tipos de captação de recursos, eles também ofereceram recomendações específicas para quem vai se aventurar nesse universo pela primeira vez (veja lista completa ao lado).

A hora de buscar apoio

Antes de definir o tipo de investimento a ser captado, os participantes do encontro sugerem identificar todas as possibilidades de expansão da empresa. “O momento certo não é único, ele tem de estar atrelado às precondições existentes. O pecado número um de qualquer empreendedor é não ter respostas quando questionado sobre como ele vai escalar seu produto”, destacou Pina. Ele diz ainda que “muitos têm uma boa noção do problema que desejam resolver, mas não têm ideia de como ampliar a médio prazo, ou têm boas ideias, mas às vezes elas não fecham racionalmente”.

Embora tenha crescido no Brasil, a busca por um sócio investidor nem sempre é uma possibilidade viável. Por isso o especialista indica outros caminhos para arrecadar capital. Um dos exemplos são as plataformas que permitem pedir apoio financeiro por meio de uma vaquinha virtual e oferecem em troca uma parcela do negócio. “Se você está em fase de empreender e não tem networking ou tem dificuldade de captação com família, o crowdfunding pode fazer sentido, mas é preciso avaliar que na maioria dos casos não são esses investidores que ajudarão de maneira clara e estruturada”, pontua.

Segundo Carol Paiffer, outras sugestões incluem acompanhar o movimento das empresas de venture capital e analisar empréstimos disponíveis tanto para o público geral quanto para grupos específicos. “No mercado financeiro, as possibilidades são inúmeras. Quem não está com o negócio pronto para buscar um sócio ou venture capital, por exemplo, pode buscar uma linha de crédito, hoje com linhas específicas também para empreendedoras mulheres”, destacou.

Para Lícia Souza, o apoio a projetos liderados por mulheres contribui para reduzir a discrepância no acesso a investimentos. “Quando falamos do capital de risco, o volume que vai para mulheres empreendendo é muito baixo”, explica. Entre os desafios colocados pelo preconceito de gênero, a CEO destaca ainda a falta de acesso a uma rede de contatos que permita às mulheres divulgar seus negócios. “Para elas, essa jornada é mais longa. Em alguns casos, recomenda-se um preparo de seis meses para uma rodada com investidores, mas esse tempo pode ser maior sem o networking necessário para chegar a eles”, completa.

7 recomendações para uma rodada de captação de investimentos

1. Tenha clareza do momento em que a empresa se encontra e dos objetivos que os recursos adicionais irão proporcionar. Saiba se você precisa apenas do dinheiro ou de um apoio maior para crescer.

2. Defina o foco do seu negócio e pergunte se você está resolvendo um problema que possa ganhar escala e despertar o interesse de um futuro investidor.

3. Conheça bem o mercado onde você atua. Faça comparações com outros produtos similares e saiba demonstrar o crescimento da sua empresa nesse cenário.

4. Prepare-se atentamente para a jornada de captação, atentando ao tempo suficiente para ampliar o networking.

5. Lembre-se que, ao buscar um investimento, você não está buscando uma concessão de capital, mas sim dando uma oportunidade para um investidor crescer e atuar com você.

6. Comunique-se com clareza. Para rodadas de captação, reúna todos os dados em um material completo que possa servir de apoio para mostrar seu negócio em momentos de pitch.

7. Prepare sua jornada e liste os investidores aos quais você tem interesse em oferecer seu produto, mas comece pelos que você tem menos afinidade e aproveite a possibilidade para captar feedbacks que ajudem a melhorar suas apresentações futuras.