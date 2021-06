Produção de conteúdo no LinkedIn é tema de bate-papo no Telegram

O Estadão Carreira e Empreendedorismo vai promover um bate-papo sobre produção de conteúdo no LinkedIn nesta quarta-feira, dia 16, às 16h, no Telegram. Para falar sobre o assunto e responder dúvidas dos leitores, a conversa contará com a participação da editora de notícias no LinkedIn, Claudia Gasparini.

Leia Também Grupo de discussão no Telegram chega a 2 mil integrantes; saiba como participar

Para participar, basta entrar gratuitamente no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link. No grupo, que conta com mais de 2 mil integrantes, você pode enviar sua pergunta para a especialista até as 22h desta terça-feira, 15, que as questões serão respondidas em tempo real na quarta-feira, com mediação da equipe de reportagem.

Mais do que uma ferramenta para buscar emprego, o LinkedIn se tornou um espaço para a troca de informações e experiências entre profissionais e empresas. Enquete realizada pelo Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram apontou que 7% dos participantes utilizam a rede apenas para visualizar vagas. A maioria, 68%, também busca se informar pela plataforma.

Pesquisa da Opinion Box mostra que o LinkedIn conta com 260 milhões de usuários ativos mensais no Brasil. Destes, 74% utilizam a rede para trabalhar. Entre as ações mais realizadas, além da busca por vaga (61%), estão a leitura de artigos (51%) e de publicações no feed (48%). Outra curiosidade é que 75% consideram a plataforma um bom lugar para se fazer networking e 65% acham os conteúdos relevantes para o crescimento profissional.

“O LinkedIn é muito mais do que um site para encontrar emprego: é uma plataforma para se manter informado sobre notícias e informações relevantes para o seu dia a dia no trabalho, acompanhar tendências sobre a sua área, desenvolver a sua reputação e construir a sua própria voz dentro da sua comunidade profissional", ressalta Claudia, que atua na criação, curadoria e cultivo de conteúdo na rede.

Ela também é autora da newsletter 'A Vaga É Sua' que traz notícias, análises e dicas de recrutadores sobre como se preparar para processos seletivos e conquistar oportunidades profissionais em todas as áreas. O bate-papo com Claudia será o 7º do grupo de Carreira e Empreendedorismo no Telegram, que foi criado em janeiro de 2021.

Bate-papo no Telegram

Perdeu nossos últimos encontros no Telegram? Confira outra conversas com os leitores realizadas no @gruposuacarreira:

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.