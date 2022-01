Programas oferecem capacitação a profissionais 50+ com possibilidade de emprego

Inovação não é sinônimo de juventude. Nos últimos anos, o número de iniciativas que promovem a diversidade etária, bem como programas de capacitação e contratação de pessoas com mais de 50 anos, têm surgido. Para valorizar a experiência dos profissionais, as vagas que unem aprimoração e oportunidade de emprego têm mantido os trabalhadores maduros atualizados e prontos para explorar novas áreas e formatos de trabalho.

O desenvolvimento de habilidades comportamentais, como adaptabilidade e flexibilidade, também são importantes para o profissional garantir crescimento na carreira e defender o próprio espaço em um mercado dominado pelos jovens.

Confira abaixo programas voltados para a inclusão de profissionais 50+ no mercado de trabalho que estão com inscrições abertas.

Webmotors

A Webmotors, em parceria com a Share RH, lançou o programa Clássicos 50+, voltado para a formação, capacitação e inserção de profissionais com mais de 50 anos no setor tecnológico.

O curso ocorrerá do dia 14 de fevereiro até o dia 19 de março, com aulas em formato online, de segunda-feira a sábado. O programa irá contar com trilha formativa focada em linguagem .NET (C#) para o desenvolvimento de softwares.

Os requisitos para participar são: interesse em ingressar na área, bom raciocínio lógico, computador para assistir às aulas e ter internet banda larga.

Ao final do curso, quem cumprir ao menos 75% de presença nas aulas e tiver interesse terá a oportunidade de participar de um processo seletivo para integrar o time de tecnologia da Webmotors em São Paulo. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e os candidatos podem se inscrever pelo link.

MAG Seguros

A MAG Seguros irá capacitar 50 profissionais com mais de 50 anos no programa de formação de novos corretores de vida e previdência. Os selecionados terão acesso à universidade corporativa, à plataforma digital de venda e gestão de negócios e a um portfólio de soluções disponível para auxiliar o contato com os clientes.

À medida que os alunos acompanham as aulas teóricas, eles podem colocar em prática os ensinamentos do curso. Para participar da iniciativa 50+ Ativo, é necessário ter o ensino médio completo e disponibilidade para se dedicar às atividades educacionais e profissionais. O programa ocorre enquanto houver vagas, com turmas mensais que vão até novembro. A primeira começa em fevereiro. Os interessados podem se inscrever neste link.

