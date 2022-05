Protagonismo na carreira é tema de bate-papo gratuito no Telegram

Assumir as rédeas da própria carreira pode ser difícil, ainda mais em um mercado cada vez mais volátil e cheio de novidades. Para ajudar quem está com dúvidas sobre como construir o seu caminho no mercado de trabalho, Luciano Santos, diretor de Vendas do Facebook e Top Voice LinkedIn, irá participar de um bate-papo gratuito no grupo do Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram. O especialista responderá a dúvidas dos participantes.

O encontro acontecerá no dia 11 de maio, quarta-feira, às 11h, e terá como tema assuntos como o protagonismo na carreira, a diminuição de erros, liderança, mundo corporativo, questões de RH e gestão de pessoas, entre outros. Para participar, basta entrar no grupo do Telegram gratuitamente, pelo link ou digitando @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo.

Leia Também Neuroarquitetura ajuda a transformar espaços de trabalho para os novos tempos

Quem quiser participar pode enviar suas dúvidas para o especialista responder. Elas devem ser enviadas até o dia 9 de maio, às 21h, no próprio grupo, pelo e-mail pme@estadao.com ou pelas nossas redes sociais.

Quem é Luciano Santos

Luciano Santos tem 23 anos de experiência executiva e é especialista em carreira e liderança. Atualmente, é diretor de Vendas do Facebook e Conselheiro da Agile.Inc.

Ele também é o autor do livro “Seja Egoísta com Sua Carreira: Descubra Como Colocar Você em Primeiro Lugar em sua Jornada Profissional e Alcance seus Objetivos Pessoais”, em que ensina o gerenciamento de carreira e a colocar em prática a empregabilidade.

Quem já participou de eventos no Telegram

O Estadão Carreira e Empreendedorismo já promoveu 14 encontros dentro do @gruposuacarreira no Telegram. Confira abaixo: