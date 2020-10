Quer preservar a saúde mental no trabalho? Mande dúvidas para o WhatsApp do Sua Carreira

O Estadão tem um convite para você, leitor. No podcast Trabalho Mental, lançado nesta terça-feira, 20, vamos ajudá-lo a tirar dúvidas sobre como manter o bem-estar no ambiente profissional. Para isso, basta você mandar suas questões, em áudio, para o número de WhatsApp (11) 9 9350-7355. E não se esqueça de se identificar, com nome e profissão. Sua dúvida - e sua voz - podem fazer parte do programa.

Você também tem como participar pelo e-mail podcast@estadao.com e pelas redes sociais do Estadão, usando a #suacarreira. As perguntas serão respondidas por especialistas em Carreiras, entre psicólogos, experts em Recursos Humanos e em liderança e gestão.

Trabalho Mental é apresentado por Ana Paula Boni, editora de Carreiras do Estadão, com reportagem de Anna Barbosa. O primeiro episódio discute a Síndrome de Burnout, ambientes tóxicos e a cultura do elogio. E já conta com a participação de leitores e ouvintes. Entre os próximos temas previstos estão: soft skills, as chamadas habilidades socioemocionais, muito valorizadas no mercado de trabalho atualmente; síndrome do impostor; ansiedade e produtividade, e como fazer a gestão da carreira após os 50 anos.

Os episódios do Trabalho Mental serão publicados semanalmente às terças-feiras, em todas as plataformas de podcast. Também estarão disponíveis no YouTube e no site do Estadão. O podcast faz parte do projeto multiplataforma Sua Carreira, iniciado pelo Estadão no domingo (18), com conteúdo que também inclui reportagens especiais e vídeos.

