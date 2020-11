Questão racial está diretamente vinculada a índices socioeconômicos no Brasil

Quando falamos em diversidade e inclusão (D&I), geralmente, o foco é nas empresas que criam programas para tentar corrigir injustiças sociais, mas a construção de um profissional começa antes do mercado de trabalho. A busca das organizações por mais diversidade entre os seus funcionários move também a estrutura educacional. Com isso, instituições particulares de ensino superior, consideradas ‘de elite’, têm corrido atrás de diversificar seus quadros de alunos, ampliando o alcance de bolsas integrais e auxílios para moradia, transporte, alimentação e material didático.

“O ano de 2020 foi um ápice sobre diversidade e inclusão no mercado corporativo, principalmente na questão racial, que teve um crescente interesse das empresas. Elas acabam pressionando todo o ecossistema de busca por profissionais e o mercado de formação”, explica a consultora em diversidade e inclusão Margareth Goldenberg, da Goldenberg Diversidade.

Oferecer bolsas de estudo não é algo inédito entre universidades particulares - já acostumadas a premiar os melhores colocados com isenções de mensalidade -, mas com o tema da diversidade e inclusão em destaque, há instituições apostando em processos menos meritocráticos e mais focados nas condições socioeconômicas dos estudantes.

Até o início de dezembro, o Insper está com inscrições abertas para o vestibular 2021. Além dos cursos de Administração, Economia e as Engenharias da Computação, Mecânica e Mecatrônica, oferecidos há anos, a instituição inaugura o Direito. Com a nova graduação, é prevista uma ampliação no programa de concessão de bolsas, que se dividem entre integrais, parciais e auxílio-moradia.

“Estamos buscando pluralidade no corpo docente e discente. Queremos pessoas diversas, de diferentes regiões do País, gênero e raça. Não há número mínimo ou máximo de bolsistas. O critério é vinculado à renda”, explica o advogado e professor Caio Farah Rodríguez, um dos líderes do projeto.

A instituição não oferece bolsas essencialmente meritocráticas, ou seja, baseadas na colocação obtida no vestibular. Os candidatos são avaliados de acordo com critérios socioeconômicos, como renda mensal de até 1,5 salário mínimo por membro da família para bolsas integrais, entre outros aspectos.

Para ir além de apenas inserir os alunos no curso, mas também mantê-los ao longo dos anos, foi criado o auxílio-moradia para os bolsistas integrais que são de fora de São Paulo.

“O vestibular é online justamente porque queremos atrair pessoas de várias regiões do País. Quando chegam a São Paulo, eles ficam na residência estudantil e depois de um tempo começam a receber o auxílio-moradia. Também existem as bolsas-manutenção. Como os cursos são integrais, eles não conseguem trabalhar, então tem esse auxílio para alimentação, deslocamento e outros gastos”, explica Ana Carolina Velasco, gerente de relacionamento institucional do Insper.

Cada um dos auxílios (moradia e manutenção) é de R$ 1 mil. A mensalidade do curso de Direito, sobre a qual os bolsistas têm isenção ou desconto parcial, é de R$ 4.990. Atualmente, a instituição tem 6.236 alunos, sendo 274 deles bolsistas.

A estudante de Engenharia de Computação Thalia Loiola, de 23 anos, saiu de Fortaleza para estudar no Insper, o que só foi possível porque ela conseguiu uma bolsa integral e o auxílio-moradia. Hoje, divide um quarto com uma amiga na residência estudantil, a 10 minutos da faculdade, na Vila Olímpia.

“Sem bolsa seria extremamente inviável estudar aqui. Meus pais não teriam condições de pagar a mensalidade.” Thalia já teve duas experiências de estágio - durante as férias, que é quando a instituição aconselha que eles sejam feitos. O último foi na área de tecnologia do BTG Pactual.

“Eles prezam pela questão de levar mais mulheres para o mercado de trabalho, então eu me identifiquei. A gente sabe que o mercado financeiro atualmente está bastante saturado de homens.”

Uma ponte para as empresas

Se o ensino superior de qualidade é um dos itens que empurram profissionais a bons lugares no mercado de trabalho, quando as instituições de ensino diversificam o seu quadro de alunos isso provoca, ainda que indiretamente, um impacto na inclusão desses profissionais nas empresas.

“O resultado é que a médio e longo prazos isso cause uma profunda mudança no mercado, uma vez que pessoas oriundas de realidades diferentes consigam chegar em locais de tomada de decisão, gerando organicamente maior inovação. Essas ações são extremamente importantes e, aliadas às discussões naturais do ambiente educacional, favorecem a construção de ambientes corporativos mais inclusivos”, explica Camila Santos, consultora Jr. em cultura inclusiva na B4People.

Para o coordenador da graduação da FGV Direito, Roberto Dias, o impacto ocorre na instituição e no mercado ao mesmo tempo. “Origens, pensamentos, formações diferentes permitem que as atividades seja riquíssimas. Com isso, conseguimos ampliar a inserção desses jovens com origens diversas desde o estágio até grandes cargos.”

Entre as modalidades de bolsa, a faculdade possui a Bolsa de Estudos da Presidência, que oferece isenção integral ou parcial a estudantes com base em critérios socioeconômicos. Os contemplados com a bolsa integral podem também solicitar um auxílio-manutenção (de R$ 1.113 por mês) para uma instituição parceira formada por ex-alunos, pais e professores. Cada escola da FGV possui as suas próprias regras para bolsas.

A estudante Leticia Gongora, de 20 anos, está no quarto período de Direito na FGV e, desde o início do curso, possui bolsa integral e auxílio-manutenção, que utiliza para se alimentar, comprar os materiais didáticos e se locomover do extremo leste de São Paulo, onde mora, até o campus da faculdade, na região central.

“Sem a bolsa, eu não teria conseguido entrar na instituição”, conta. No ensino médio, ela foi bolsista integral em um colégio parceiro da Ismart (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talento) - organização que concede bolsas de estudo para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Pela própria Ismart ela ficou sabendo das bolsas na FGV.

“Quando você está em uma faculdade considerada de elite, você está onde tudo acontece. Estar num ambiente desses te abre uma porta direta para o mercado de trabalho”, diz Letícia. “Hoje eu vejo amigas que foram bolsistas e fazem parte de coletivos negros e LGBT trabalhando em grandes escritórios. É uma quebra de bolhas, você está inserido na faculdade e no mercado.”

