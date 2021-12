Resiliência e persistência são fundamentais

Como crescer no empreendedorismo e chegar a ser um unicórnio – startup avaliada em US$ 1 bilhão – foi o assunto do sexto painel do evento O Voo Delas – A Transformação de Todos. Esse último encontro apresentou a jornada de três grandes empreendedoras brasileiras, de diferentes segmentos, que abordaram as dores e as alegrias de gerenciar seus negócios e mostraram que empreender requer, sobretudo, resiliência e persistência. A mediação foi de Carolina Cavenaghi, cofundadora e CEO da Fin4she, plataforma de conexão para promover a equidade de gênero no mercado financeiro.

Gabriela Onofre, vice-presidente de Comunicação e Marketing e sócia da unico IDTech, empresa de tecnologia especializada em identidade digital, contou que começou a carreira no mundo corporativo, onde permaneceu por duas décadas, mas que sempre teve espírito empreendedor. “Quando a gente é empreendedora, a gente quer mudar o mundo, resolver um problema, colocar nossa energia para solucionar algo.”

Na época da faculdade, ela foi diretora de Marketing da empresa-júnior e acabou fazendo sua carreira nessa área. Recebeu então uma proposta de trabalho na Procter&Gamble, onde ficou por 18 anos e foi muito intraempreendedora. “Lá eu aprendi muito, empreendi, liderei times. Onde as pessoas viam um buraco negro, eu enxergava uma oportunidade. Se era importante para o negócio, era ali que eu queria estar.”

Depois que saiu da P&G, Gabriela atuou em um negócio global de cuidados femininos e conheceu o mundo das startups. “O bichinho da inovação me picou. Eu precisava ir para um lugar onde errar é normal. E tocar uma startup é exatamente isso, tem muito essa cultura de fazer e aprender.”

Quando ela entrou na unico, há cerca de dois anos, eram cento e poucos funcionários, hoje são quase mil e o faturamento cresceu na mesma proporção. “Tenho mais de 20 anos de carreira, mas aqui estou aprendendo e empreendendo”, afirmou.

Essa veia empreendedora também faz parte do perfil de Leila Velez, fundadora e CEO da Curl Lab, uma beauty tech voltada para pessoas com cabelos crespos e ondulados, que usa inteligência artificial para criar produtos específicos para cada cliente.

Leila lembrou que começou a empreender aos 10 anos de idade, fazendo as entregas das roupas que a mãe lavava. Depois, vendeu produtos de beleza e pulseiras. Por volta dos 13 anos, começou a trabalhar no McDonald’s e, aos 16 anos, foi promovida a gerente da loja.

Ela usou os conhecimentos e a vivência que teve na rede de fast-food para abrir sua primeira empresa, a Beleza Natural, aos 19 anos, com quatro colegas. Foram 10 anos de tentativas e erros até chegarem a uma fórmula para cabelos crespos. “Eu trouxe a experiência do McDonald's e, em vez de ter um salão de beleza convencional, dividimos o serviço em etapas e cada uma era feita por um especialista. Com isso, conseguimos deixar o processo muito mais produtivo, rápido, preciso e com um nível de qualidade muito maior, pois tínhamos especialistas em cada fase do processo.”

A Beleza Natural cresceu e chegou a ter 54 unidades de negócio e 4 mil colaboradores, em cinco Estados brasileiros. E após 20 anos, quando Leila já era CEO da empresa, foi feita a expansão internacional e aberta a primeira loja em Nova York, nos Estados Unidos. Posteriormente, ela lançou a nova startup no mercado americano, a Curl Lab.

“Foi uma trajetória de muitos desafios. Mas conhecendo de perto a realidade do público-alvo – os primeiros clientes eram nossos parentes e amigos das comunidades onde morávamos no Rio de Janeiro – pudemos fazer um negócio muito adequado às necessidades daquelas pessoas. E hoje estou muito feliz por mais uma vez usar a beleza da forma como acredito: como ferramenta para mudar a vida das pessoas.”

Assim como Leila, colocar as experiências que teve para impulsionar a jornada empreendedora foi o caminho encontrado por Monique Lima para criar a Mimo Live Sales, uma plataforma de vendas por live. A startup surgiu há um ano e meio, durante a pandemia.

Monique conectou as vivências na área de cinema, o trabalho na MTV, onde fazia programas ao vivo, e os dez anos em que atuou com publicidade e vendas para fundar a empresa. Atualmente, conta com mais de 700 clientes, entre eles grandes empresas como C&A e Johnson & Johnson.

Ela explicou que a ideia surgiu durante a quarentena, ao observar as dificuldades da irmã, proprietária de uma loja de sapatos, em vender durante o período de isolamento social. “Vi as lives bombando no Instagram e a experiência da China, que começou a fazer live commerce em 2016 e teve crescimento exponencial na pandemia. Pensei que não tinha nada no Brasil nesse sentido e resolvi testar. Fiz dois testes na loja da minha irmã, e tivemos um retorno sensacional.”

Monique disse que as vendas por live já representam uma parcela importante no faturamento digital dos seus clientes e que, diante do crescimento da demanda, está em fase de automatizar processos para permitir a expansão. “Empreender é isso: conseguir juntar o que a gente já viveu e entender onde vai fazer a diferença.”

Executivas apontam caminhos para a expansão dos negócios

• Perceber que a cada novo ciclo a empresa precisa de recursos diferentes, como processos automatizados, para fazer mais com menos tempo e esforço

• Construir um time flexível e multitarefa, que desempenhe diferentes atividades

• Ter inovação e foco no cliente como prioridades, independentemente do momento que a empresa vive. Quanto mais ela cresce, mais essa importância ganha vulto na organização

• Excelência na equipe: cercar-se de profissionais qualificados e com capacidade técnica

• Olhar sempre para a execução, com processos robustos e sólidos para poder crescer, mas pensando também no próximo passo e em como a empresa pode se renovar e se superar para atender cada vez melhor o cliente – até mesmo antecipando as demandas dele