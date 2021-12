Sem limites para sonhar

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado na sexta (19), o projeto Diálogos Estadão Think realizou o maior evento sobre o tema de 2021, chamado O Voo Delas – A Transformação de Todos. Com cinco horas de conteúdo, o encontro reuniu grandes nomes como Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), Stella Brant (Liv Up), Luciane Dalmolin (Dell Technologies) e Bibiana Leite (YouTube), entre outros, para debater os possíveis caminhos para as empreendedoras. O encontro online foi uma realização do ‘Estadão’ em parceria com o Movimento Aladas e, entre os temas abordados, estiveram o poder das redes e parcerias, como pivotar a carreira e como captar investimentos. Também foi apresentada uma pesquisa da plataforma Aladas com o Sebrae-SP mostrando que muitas mulheres começaram a empreender para realizar seus sonhos.

Leia Também A decisão de trabalhar por conta própria