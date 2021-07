Série de podcasts Trabalho Mental estreia segunda temporada

Em meio a uma pandemia, profissionais enfrentam uma série de desafios no mercado de trabalho, principalmente no home office, lidando em paralelo com os afazeres domésticos e uma alta sobrecarga de tarefas. Todos os motivos levam a um aumento de estresse, falta de concentração e outras questões de saúde mental. Para tratar de assuntos como esse, estreia no dia 7 de julho, quarta-feira, a segunda temporada do podcast Trabalho Mental.

A série de podcasts, que teve sua primeira temporada no ano passado, vai trazer especialistas em carreiras, saúde e comportamento humano, como autoconhecimento, para bater um papo com a reportagem e responder dúvidas enviadas pelos leitores e ouvintes. A apresentação do podcast fica por conta da editora do Estadão Carreira e Empreendedorismo, Ana Paula Boni, e o bloco de perguntas dos leitores é conduzido pela repórter Anna Barbosa.

Serão quatro episódios publicados semanalmente, sempre às quartas-feiras de julho. Os temas abordados são:

Foco e concentração: como anda a sua atenção no home office (dia 7/7) Felicidade e bem-estar: o impacto na saúde mental e na carreira (dia 14/7) Corpo e mente: como promover o descanso e melhorar sua saúde (dia 21/7) Inteligência emocional: como praticar comunicação não violenta e empatia (dia 28/7)

1. Foco e concentração

O episódio de estreia da segunda temporada será sobre foco e concentração, e como anda a atenção no home office. No papo com Thaís Gameiro, neurocientista sócia da consultoria Nêmesis, ela explica como o cérebro reage a isso e como é possível ajudá-lo. No segundo bloco, as dúvidas dos leitores são respondidas pela psicanalista Erica Watari Hirata, sócia da Watari Care.

No mês de maio, o Estadão realizou uma enquete com seus seguidores no LinkedIn para entender sobre a concentração no home office e o rendimento diário. Com 393 votos, 48% afirmam cumprir as tarefas sem dificuldades, enquanto 32% cumprem tudo com dificuldade e 15% cumprem parcialmente as tarefas.

2. Felicidade e bem-estar

A felicidade tem sido cada vez mais discutida no ambiente corporativo e, no último ano, empresas aderiram a cargos como gestor de felicidade. Conversamos com a especialista em felicidade Renata Rivetti, fundadora da empresa Reconnect/Happiness at Work, sobre como ser feliz tem impacto direto no nosso bem-estar e na nossa carreira. No segundo bloco do episódio, a psicóloga da plataforma Zenklub Monique Luz responde a dúvidas dos leitores.

Durante o mês de junho, o Estadão também realizou enquetes com o objetivo de compreender as necessidades dos leitores com relação ao tema. No LinkedIn foram 891 votos, liderados por encontrar propósito no que faz (36%), seguido por saúde mental em dia (28%). Já no grupo de discussão no Telegram foram 62 votos, com equilíbrio entre vida profissional e pessoal em primeiro lugar (58%) e propósito no que faz em segundo (46%).

3. Corpo e mente

Cansaço e definhamento têm sido alguns dos problemas mais relatados durante a pandemia. Com o objetivo de pensar em como equilibrar a rotina, o corpo e a mente, conversamos com Alexandre Ayres, cofundador da empresa MindSelf, que trabalhava no ritmo enlouquecedor do mercado financeiro até conhecer a meditação. No segundo bloco, o fisioterapeuta Paulo Henrique Araújo responde a dúvidas enviadas pelos leitores do Estadão.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

Ainda no mês de junho, foram realizadas enquetes nas contas de Carreira e Empreendedorismo no Telegram, no Twitter e no LinkedIn. No grupo de discussão do Telegram, 74% das pessoas que responderam disseram que praticar exercícios físicos e fazer atividades como meditação são as alternativas para melhorar a saúde. No Twitter, com 196 votos, essa opção continua liderando, com 54,1% dizendo que exercício físico regular é o que melhoraria a saúde física e mental agora. No Linkedin, essa opção foi a mais votada também.

4. Inteligência emocional

As soft skills são cada vez mais requisitadas no mercado de trabalho. O tema já foi tratado de forma geral na primeira temporada, mas desta vez o episódio terá o foco em inteligência emocional, comunicação não violenta e empatia. Para isso, falamos com Carolina Nalon, fundadora do Instituto Tiê e especialista em comunicação não violenta. Para responder a dúvidas dos leitores do Estadão, Ligia Costa, fundadora da startup TGI Today, também responderá sobre inteligência e sustentabilidade emocional.

Durante as enquetes de maio, o tema inteligência emocional foi o que teve maior destaque como interesse dos nossos leitores, com 48% dos votos entre os integrantes do grupo no Telegram.

