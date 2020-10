Sua Carreira: Estadão lança série especial de podcasts Trabalho Mental

Os desafios do mercado de trabalho e seus impactos no bem-estar e na saúde mental dos profissionais são tema da nova série de podcasts do Estadão, Trabalho Mental, que estreia nesta terça-feira, 20. A produção faz parte do novo projeto editorial multimídia, intitulado Sua Carreira.

Leia Também Glossário: sua carreira de A a Z

Ao longo de cinco episódios, serão abordados temas como burnout, as chamadas soft skills, ambientes tóxicos de trabalho, cultura do elogio, produtividade, ansiedade, síndrome do impostor e as perspectivas de carreira para quem tem mais de 50 anos.

A apresentação do podcast fica por conta da editora de Carreiras & Empregos do Estadão, Ana Paula Boni. No episódio de estreia, ela entrevista Ana Maria Rossi, psicóloga e presidente da International Stress Management Association do Brasil (Isma-BR), sobre estresse e síndrome de burnout.

De acordo com o Isma, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. Do total, 32% vivenciam burnout e, entre esses, quase todos (92%) seguem trabalhando, sem se afastar para buscar algum tratamento.

Na entrevista, Ana Maria nos conta a diferença entre estresse (o fenômeno, que pode ser positivo ou negativo) e o burnout (a consequência, o efeito emocional, que sempre é negativo e está ligado ao trabalho). O burnout tem ficado tão frequente nos últimos tempos que, em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou o problema como uma doença ligada ao trabalho.

Todos os episódios têm a seção Suas Dúvidas, apresentada pela repórter Anna Barbosa. Os leitores do Estadão e ouvintes do podcast podem participar enviando perguntas em texto ou áudio para o número de WhatsApp (11) 99350-7355. Também é possível mandar dúvidas pelo e-mail podcast@estadao.com e pelas redes sociais do Estadão, usando a #suacarreira.

Os episódios do Trabalho Mental serão publicados semanalmente às terças-feiras, em todas as plataformas de podcast. Também estarão disponíveis no YouTube e no site do Estadão.

