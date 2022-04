Trainee e estágio: Americanas, VR, Itaú e Tereos têm vagas

Para atrair e reter talentos, diversas empresas têm investido em programas de trainee e estágio com foco no desenvolvimento profissional e na formação de habilidades técnicas e socioemocionais (as chamadas soft skills). Seja durante a graduação ou após a sua formação, esses programas são uma maneira de o universitário se preparar para o ambiente profissional, desenvolver novas habilidades e fazer networking.

Confira abaixo algumas oportunidades que estão com inscrições abertas. Há vagas para trabalho remoto, híbrido e presencial.

Descomplica

Leia Também Mentoria gratuita para mulheres universitárias tem inscrições abertas

O Programa de Estágio Tech 2022 da Descomplica está com inscrições abertas até este sábado, dia 16 de abril. Os 12 selecionados participarão de uma formação completa de seis meses com treinamento teórico, imersão prática e a elaboração de um projeto final. Podem se inscrever estudantes universitários das áreas de Tecnologia e Engenharia de Software com conclusão de curso entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 e que tenham disponibilidade para trabalhar remotamente 30h semanais.

O programa de estágio oferece bolsa-auxílio, mentoria, auxílio home office, seguro de vida, vale-refeição e descontos exclusivos nos cursos da Descomplica. Veja aqui como se inscrever.

Americanas S.A

A Americanas S.A está com as inscrições abertas para o Programa Trainee 2022. A empresa busca profissionais apaixonados por tecnologia com perfil inovador e que tenham se formado entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. O trabalho será no modelo remoto (home office) e recém-formados de qualquer parte do País podem participar.

O pacote de benefícios do programa inclui salário compatível com o mercado, job rotation, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio refeição, auxílio transporte e descontos em instituições de ensino, unidades físicas da rede em todo o Brasil e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime. As inscrições estão abertas até o dia 1º de maio, pelo site.

VR Benefícios

O #MeAceitaVR 2022, programa de estágio da VR, marca de benefícios de alimentação, refeição e transporte, está com vagas abertas para estudantes de graduação que queiram atuar nas áreas de Contabilidade, Produtos, Pessoas & Cultura, Financeiro, Dados, Marketing e Planejamento. São 15 oportunidades de estágio para alunos de todo o País, em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado, com graduação a partir de 2024.

O processo seletivo inclui teste de lógica, dinâmica de grupo on-line e entrevista com gestor. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de maio neste link.

Itaú Unibanco

Até o dia 22 de abril, estudantes de cursos superiores e com interesse em atuar na área da tecnologia podem se inscrever no EstagExperience 2022 do Itaú Unibanco. que acontecerá no dia 14 de maio (sábado), às 9h. Durante o evento, os participantes serão divididos em grupos e terão que solucionar um desafio real do dia a dia do banco. Os estudantes que se destacarem durante o processo podem ser convidados para vagas de estágio no banco.

As vagas são para São Paulo e para participar do processo seletivo, o candidato precisa estar cursando uma graduação na área de tecnologia ou ter interesse e habilidades em TI. Se for selecionado, o estudante receberá bolsa-auxílio e benefícios como vale transporte, vale refeição e seguro de vida. Clique aqui para se inscrever.

Tereos

Com inscrições abertas até 22 de maio, o Programa de Estágio da Tereos, empresa líder em produção de açúcar e etanol no Brasil, está com 120 vagas para estagiários nas unidades industriais, corporativo e escritórios de serviços compartilhados em diversas cidades do interior de São Paulo.

Podem participar do processo seletivo estudantes universitários dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Agronômica ou Agrícola, Engenharia Química, entre outros. O processo irá ocorrer remotamente, mas a jornada de trabalho será na modalidade presencial ou híbrida. Para mais informações, basta acessar o link.

Syngenta Digital

O programa de estágio da Syngenta Digital, líder em desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio, está com inscrições abertas até o dia 22 de abril. São 25 vagas e os requisitos para participar são: ser estudante do ensino superior, a partir do 4º período, dos cursos de Marketing, Comunicação Social, Engenharia, Administração, Agronomia, entre outros. Os demais requisitos vão de acordo com a vaga de interesse.

Os selecionados receberão bolsa-estágio, vale refeição, vale transporte, horário flexível, plano de saúde, plano odontológico, gympass, seguro de vida e cartão flex. Os candidatos podem se inscrever pelo link.