Vagas de estágio: Stone, Ambev e Totvs têm oportunidades

Até o próximo mês, empresas de diferentes setores estão com vagas de estágio abertas para universitários e estudantes do ensino técnico. As oportunidades são para diferentes regiões do Brasil, mas, em alguns, há flexibilidade para home office.

Para promover inclusão e diversidade, os programas dispensam teste de inglês para a maioria das posições de estagiário ou trainee e buscam desenvolver a liderança e as soft skills dos jovens selecionados. Confira abaixo as mais de 800 vagas, neste Dia Nacional do Estagiário (18/8), em vigor desde 1982 por decreto federal:

Ambev

A ZX Ventures, grupo global de inovação da Ambev, oferece 15 vagas de estágio a universitários de todo o Brasil e de todos os cursos que estejam nos dois últimos anos de graduação. As oportunidades são para o escritório em São Paulo e prevê que o aluno se forme entre junho e dezembro de 2023. O programa está com inscrições abertas até o dia 12 de setembro, com processo seletivo online, e dispensa testes de inglês.

A proposta é desenvolver a liderança dos jovens selecionados, que poderão estar à frente de projetos, oferecer mentoria durante todo o período, rotação em até quatro áreas e capacitação ao longo da jornada. Os benefícios incluem vale-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição, seguro de vida e flexibilidade para home office. Clique aqui para saber como se inscrever.

Bayer

A empresa dos setores químico e farmacêutico está com 160 vagas de estágio abertas para as três divisões do negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo, além de funções corporativas. As posições são para diferentes regiões do Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. O programa da Bayer não exige domínio do inglês para todas as vagas, tem trilhas de aprendizado que fortalecem as soft skills e permite contato com os grupos de diversidade da empresa.

As inscrições vão até o dia 13 de setembro e o processo seletivo será totalmente online. As pessoas interessadas devem ser estudantes em curso superior, superior agro ou técnico e estar cursando a partir do segundo ano da graduação. Para o estágio corporativo, deve-se ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais; no estágio agro, 40 horas semanais. No caso dos estudantes de nível técnico, é preciso ter vínculo com colégio técnico. Clique aqui para se inscrever e conhecer os benefícios.

Raízen

A campanha de Talentos 2022 da Raízen, empresa produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, conta com 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. As inscrições estão abertas no site (clique aqui) até o dia 12 de setembro e podem ser feitas por estudantes de todos os cursos e regiões do Brasil.

O processo seletivo será totalmente online, com a realização de testes individuais ainda na fase de inscrições, além de ter dinâmicas e entrevistas nas fases seguintes. A previsão de contratação para estágio e trainee é em janeiro, enquanto para aprendizes é em fevereiro de 2022.

Para as oportunidades de trainee, podem participar profissionais com até dois anos de formação em qualquer curso de graduação. A remuneração é de R$ 7 mil por mês, além dos benefícios. Já as oportunidades de estágio são para estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação entre 2022 e 2023; a bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.735,00, com diversos benefícios.

Com o objetivo de explicar as etapas do processo seletivo e falar sobre as formas de atuação da empresa, a Raízen promoverá ainda uma live no LinkedIn ao final de agosto com participação de profissionais da companhia, que também vão responder dúvidas de candidatos e candidatas do programa.

Stone

O principal processo de recrutamento da Stone.Co, empresa de tecnologia financeira, o Recruta Stone está com vagas abertas para pessoas de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site (clique aqui) até 30 de agosto. São oferecidas oportunidades para diversos perfis e, para se candidatar, não há limite de idade, não é necessária formação em determinada área nem ter Ensino Superior completo, experiência prévia ou fluência em língua estrangeira.

As vagas são para todas as empresas do grupo (Ton, Pagar.me, Vitta e a própria Stone). A duração do processo é de um mês e meio, desde inscrições, testes, dinâmicas, entrevistas até a contratação para imersão. No final das avaliações, os candidatos mais bem rankeados participarão de semifinais e finais para a decisão dos novos recrutas.

Totvs

A Totvs, empresa de tecnologia que oferece soluções para aumentar a produtividade dos negócios, lançou seu programa de estágio com 125 vagas para estudantes das áreas de tecnologia e design, para posições de developers, suporte técnico e UX (experiência do usuário). As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro neste link.

As oportunidades são para candidatos de nove cidades brasileiras: Assis (SP), Belo Horizonte (MG), Caxias do Sul (RS), Cianorte (PR), Goiânia (GO), Joinville (SC), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Como pré-requisito para as vagas de developers e suporte técnico, os candidatos devem estar matriculados em cursos de formação em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Engenharia de Software ou áreas correlatas. Para as vagas voltadas para a área de UX, os estudantes devem estar cursando Web Design, Design Gráfico ou outras áreas semelhantes.