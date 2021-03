Veja cursos online gratuitos ou de até R$100 para se aprimorar

Precisando reduzir ou cortar custos com educação, mas quer continuar se aprimorando durante a pandemia? São muitos os que estão como você neste período. A ideia é não desanimar e investir no aprendizado. Quem sabe você não consegue um aumento ou mesmo se qualifica para concorrer a uma vaga interessante? Muitos processos seletivos estão ocorrendo online e há, sim, pessoas que estão conseguindo se recolocar depois de perder o emprego quando a crise do novo coronavírus começou.

Segundo um estudo realizado pela consultoria de estratégia Oliver Wyman durante a pandemia, o combo aprendizado, o crescimento e o aprimoramento ocupa o quarto lugar na lista de prioridades dos brasileiros, atrás apenas de segurança, saúde e paz de espírito (confira o especial completo o tema).

Leia Também Carreira piora na pandemia: renda e saúde mental são mais afetadas

Pensando nisso, selecionamos 40 cursos e minicursos gratuitos - ou que custam até R$ 100 - para você não deixar de estudar. Demos prioridade aos que podem abrir portas profissionais, por serem de áreas que estão sendo bem demandadas pelos recrutadores ou por ajudarem a desenvolver habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, que também estão fazendo a diferença para garantir a contratação. E não dá para usar a desculpa da falta de tempo - eles são práticos e rápidos. Escolha o seu curso ou minicurso e comece logo a aprender.

Confira cursos online gratuitos - ou de até R$ 100 - para se aprimorar:

DADOS

Excel - análise de dados e big data

Instituição: Udemy

O que é: O foco é em tomar melhores decisões sobre fenômenos que envolvem incerteza, como é o caso de muitos trabalhos em escritório hoje em dia. Você vai aprender a criar histogramas e boxplots, a calcular medidas resumo e a identificar funções de densidade de probabilidade para conjuntos de dados usando suplementos do Excel.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária:12,5 horas de vídeo sob demanda

Saiba mais →

Torne-se um cientista de dados

Instituição: LinkedIn

O que é: Se você já trabalha com TI ou simplesmente está interessado em entrar na área, esta Rota de Aprendizagem ajudará a dar os primeiros passos rumo a uma carreira em Ciência de Dados. Conheça as etapas fundamentais do trabalho, desde estatística até mineração de dados, e o uso de histórias na visualização de dados.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 1 dia e 7 horas

Saiba mais →

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Diversidade humana, discriminação e igualdade de oportunidades

Instituição: Unieducar

O que é: Este minicurso inclui uma fração das videoaulas de um programa maior e pago, promovido pela Unieducar - Universidade Corporativa. Aproveite as quatro horas de aulas gratuitas para saber mais sobre inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades, temas obrigatórios no mercado de trabalho agora.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 4 horas

Saiba mais →

Diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gerentes

Instituição: LinkedIn

O que é: Aprenda como liderar iniciativas voltadas à diversidade de forma eficaz em sua organização. Nesta Rota de Aprendizagem, líderes e gerentes se sentirão mais preparados para reconhecer a necessidade de Diversidade, Inclusão e Senso de Pertencimento (DIS) para os negócios e para se ter locais de trabalho verdadeiramente inclusivos. Os gestores ainda vão se aprimorar em formas de comunicação e no reconhecimento de crenças que possam ser limitantes no ambiente corporativo.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 4h32min

Saiba mais →

O que é feminismo negro

Instituição: BlackMoney

O que é: O curso engloba desde a história do feminismo negro a questões como o feminino e a ancestralidade. Também fazem parte do conteúdo discussões sobre a representação cultural do corpo negro e sobre o feminismo intersseciconal.

Quanto custa: R$ 70

Carga horária: 3 horas (25 de maio, das 14h às 17h)

Saiba mais →

FERRAMENTAS E SOFTWARES

Introdução ao After Effects

Instituição: Domestika

O que é: Pacote de cinco cursos para você aprender a usar o After Effects sem ter conhecimentos prévios e dominar o melhor software de motion graphics e pós-produção do mercado. Com aulas práticas, você vai entender o que precisa saber para se tornar um profissional do design de animações.

Quanto custa: R$ 39,90

Carga horária: 14 horas

Saiba mais →

Excel

Instituição: Udemy

O que é: O curso aborda desde a parte básica do Excel, como o entendimento da ferramenta e fórmulas básicas, até os conhecimentos avançados que ajudarão o aluno a resolver problemas com planilhas.

Quanto custa: R$ 99,90

Carga horária: 11h30min

Saiba mais →

GERENCIAMENTO DE CARREIRA

Aumente sua produtividade no trabalho

Instituição: Google

O que é: Esse é daqueles títulos de curso que já dizem tudo. Como a gestão de tempo é cada vez mais importante, as lições são rápidas, para ninguém desanimar. Você vai aprender a melhorar sua produtividade, delegando e priorizando bem as tarefas que precisa cumprir.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 3 lições de 18 minutos

Saiba mais →

Decisão de carreira

Instituição: Fundação Estudar

O que é: Neste programa você vai entender como encontrar um trabalho alinhado aos seus interesses e descobrir ferramentas que ajudam no planejamento e na estruturação dos seus próximos passos profissionais. Os alunos ainda aprendem a identificar possíveis oportunidades de transição de carreira.

Quanto custa: R$ 99, à vista

Carga horária: 10 a 15 horas

Saiba mais →

Encontre seu novo trabalho

Instituição: Google

O que é: Aprenda a criar um currículo que vai chamar a atenção dos recrutadores. O curso também dá ótimas dicas sobre como se preparar para entrevistas. Uma boa pedida para quem busca um novo emprego.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 5 lições de 28 minutos

Saiba mais →

Introdução ao tema da liderança

Qual a instituição: FGV

O que é: O curso apresenta os conceitos básicos de liderança e a importância do autoconhecimento e da autoliderança.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 5 horas

Saiba mais →

Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade

Instituição: LinkedIn

O que é: Antecipe-se às necessidades e aprenda como organizar sua rotina para trabalhar remotamente. Aprenda técnicas para melhorar sua produtividade e manter a resiliência em tempos difíceis.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 10h e 42min

Saiba mais →

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

As cinco dimensões da autoliderança

Instituição: Senac

O que é: Você vai descobrir neste curso como utilizar melhor a responsabilidade própria para atingir os seus objetivos. Quer saber quais são essas dimensões? Significado, visão positiva, gerenciamento de energia, conexões e engajamento.

Quanto custa: gratuito

Carga horária: 20 minutos

Saiba mais →

Coaching e Inteligência Emocional

Instituição: Descomplica

O que é: Inteligência emocional se tornou imprescindível no mercado de trabalho. Este curso vai ensinar você a ter mais foco e comprometimento, fazendo um uso positivo do seu lado emocional. Lições sobre como lidar com o estresse no trabalho também fazem parte do currículo.

Quanto custa: R$ 39,60 (12 x R$ 3,30)

Carga horária: 30 horas

Saiba mais →

LIFELONG LEARNING

Aprendendo a aprender: ferramentas mentais poderosas para ajudar você a dominar assuntos difíceis

Instituição: Universidade McMaster e Universidade da Califórnia, San Diego

O que é: O curso vai mostrar como o cérebro usa duas formas de “aprender” muito diferentes. Os alunos também entrarão em contato com conteúdo sobre ilusões de aprendizagem, técnicas de memória, formas de combater a procrastinação e práticas para dominar assuntos difíceis.

Carga horária: 16 horas

Saiba mais →

Mentalidade do desenvolvimento contínuo

Instituição: PUC-RS

O que é: O curso é desenvolvido em três aulas, com os professores Leandro Karnal e André Duhá. A primeira se chama Aprender a aprender: como despertar a mentalidade do desenvolvimento contínuo. Na sequência, o tema é Você é o que aprende: como transformar suas experiências em identidade profissional e pessoal. Fechando o ciclo, os professores vão ensinar a iniciar um projeto de lifelong learning.

Carga horária: 4 horas

Saiba mais →

MARKETING E NEGÓCIOS

Aprofundamento em automação e e-mail marketing

Instituição: RD University

O que é: Neste curso apresentado pelos estrategistas da RD você vai aprender os aspectos técnicos do e-mail e as formas mais eficientes para planejar campanhas. Você sabia que há vários tipos de e-mail? Pois é. E há como adaptar esses modelos para que sejam adequados ao seu negócio. O aluno também sai do curso sabendo mais sobre como (re)engajar sua base de endereços e os principais indicadores da eficiência de uma campanha.

Quanto custa: R$ 25, com emissão de certificado

Carga horária: 2 horas

Saiba mais →

Aprofundamento em SEO

Instituição: RD University

O que é: Indicado para quem já atua com marketing digital e produção de conteúdo, o curso propõe um aprofundamento em estratégias de SEO, que permitem que você potencialize e melhore o posicionamento de sites e de páginas no Google. Entre os assuntos estão: como o Google funciona e fatores de ranqueamento; atualizações do algoritmo e penalizações; SEO on e off page; etapas da pesquisa de palavras-chave; mobile SEO e SEO para Youtube.

Quanto custa: R$ 25, com emissão de certificado

Carga horária: 5 horas

Saiba mais →

Geração de leads

Instituição: IDP Open Class

O que é: O curso, dividido em três aulas, apresenta as melhores práticas de geração de leads, funil de conversão e mensuração, a partir de exemplos de empresas brasileiras.

Quanto custa: Gratuito, com emissão de certificado

Carga horária: 6 horas

Saiba mais →

Google Ads e Facebook Ads do zero

Instituição: Domestika

O que é: Aprenda a criar campanhas de marketing digital no Google Ads e no Facebook e Instagram Ads, consideradas hoje as plataformas mais importantes no campo do marketing digital. Ideia é aprender de maneira 100% prática como criar campanhas e tirar o máximo proveito delas.

Quanto custa: R$ 55

Carga horária: 4 horas

Saiba mais →

Inbound Marketing

Instituição: Rock Content

O que é: Neste curso, você aprenderá como fazer seu potencial cliente - aquele que já está na internet procurando pela solução que sua empresa oferece - encontrar sua marca, além de descobrir como ajudá-los a tomar uma decisão de compra e torná-los promotores do seu negócio.

Quanto custa: Gratuito, com emissão de certificado

Carga horária: 5 horas

Saiba mais →

Modelos de negócio para criadores e criativos

Instituição: Domestika

O que é: Um negócio sem lucratividade se converte em um hobby muito caro. Esta é a premissa de Monica Rodríguez - mentora, professora, autora e speaker - para ensinar a dar valor ao seu trabalho criativo e criar as bases do seu negócio para alcançar o futuro que você deseja. O curso ensina a desenvolver e a implementar sua visão de negócio para ter mais oportunidades de sucesso.

Quanto custa: R$ 55

Carga horária: 3 horas

Saiba mais →

NEUROLINGUÍSTICA

Noções básicas de PNL

Instituição: Prime Cursos

O que é: Aprenda a acelerar a sua capacidade de aprendizado e a definir resultados satisfatórios para si mesmo, seja na vida pessoal ou na profissional. O conhecimento de neurolinguística ainda vai ajudar você a cultivar relacionamentos e a controlar melhor as emoções.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 40 horas

Saiba mais →

PNL para iniciantes

Instituição: Superare – Treinamento de Pessoas

O que é: O curso foi criado para que pessoas de todos os níveis de conhecimento possam compreender e utilizar de forma prática e funcional ferramentas, modelos, técnicas, conceitos e propostas da Programação Neurolinguística.

Quanto custa: R$ 45,90

Carga horária: 2 horas

Saiba mais →

Programação Neurolinguística

Instituição: Unova Cursos

O que é: Direcionado a pessoas que buscam autodesenvolvimento pessoal e profissional, este curso vai ajudar a entender melhor os padrões criados pela interação entre o cérebro, a linguagem e o corpo. Como criamos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos? Você vai saber mais depois de cumprir esse programa.

Quanto custa: R$ 29,90 (taxa de emissão do certificado)

Carga horária: 50 horas

Saiba mais →

Webinar – Introdução à PNL

Instituição: Equipe Professora Lurdinha Machado

O que é: O objetivo do curso é ensinar como a Programação Neurolinguística pode contribuir para utilizar melhor a capacidade intelectual e mental, criar relacionamentos saudáveis, conquistar a fidelização dos clientes e melhorar a comunicação interpessoal.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 2 horas

Saiba mais →

SOFT SKILLS

Autoconhecimento

Instituição: Fundação Estudar

O que é: Reflita sobre os seus valores e os seus objetivos para chegar mais perto de um caminho que esteja alinhado à sua essência e ao seu propósito. Gostou do tema? Ele é fundamental para planejar o desenvolvimento da sua carreira.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: Entre 10 e 14 horas

Saiba mais →

Como expressar suas ideias de maneira criativa

Instituição: Google

O que é: Criatividade? Sim, essa habilidade comportamental ganhou muita relevância, principalmente para quem precisa se comunicar ou lidar com inovação. No curso, você vai descobrir o poder das ideias e poderá explorar ferramentas e técnicas capazes de cativar o público.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 4 lições de 15 minutos

Saiba mais

Como falar em público

Instituição: Google

O que é: Este curso apresenta elementos de linguagem corporal importantes ao falar em público e mostra como se preparar e adaptar seu discurso a uma audiência específica.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 5 lições de 27 minutos

Saiba mais →

Como melhorar suas habilidades de comunicação

Instituição: Fundação Estudar

O que é: Melhore sua escrita, sua comunicação interpessoal e seu storytelling, e aprenda a se conectar com diferentes públicos. Para ter acesso ao curso, você preenche um cadastro rápido e depois recebe o material por e-mail.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: Depende da sua organização pessoal

Saiba mais →

Competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança

Instituição: PUC-RS

O que é: O curso é desenvolvido em três aulas, com o professor Leandro Karnal e a empresária Luiza Helena Trajano. Entre os temas estão: como gerenciar a vida profissional no novo normal; liderança e gestão nos novos tempos e aplicações de conteúdos e plano de desenvolvimento profissional.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 4 horas

Saiba mais →

Comunicação e relacionamento com seus clientes

Instituição: Sebrae

O que é: Este conteúdo é para aprender e colocar em prática agora. Em duas horas, você vai conhecer as possibilidades que as pequenas empresas têm para alcançar melhores resultados graças à adoção de ações de comunicação mais estratégicas e assertivas.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 2 horas

Saiba mais →

Comunicação não violenta

Instituição: Fecap

O que é: O curso tem como objetivo entender os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre profissionais, equipes e organizações. Durante o tempo de aula, você também vai aprender a identificar os tipos de comunicação que são produtivos e improdutivos, assim como as consequências que ambos podem ter nos relacionamentos. Muito discutida hoje em dia, a comunicação não violenta será abordada no curso.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 4 horas

Saiba mais →

Crie confiança com a autopromoção

Instituição: Google

O que é: Saber como falar sobre suas conquistas pode aumentar sua confiança e seu poder de persuasão. O curso é muito dinâmico e você já pode usar o que aprendeu na próxima reunião de trabalho.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 3 lições de 17 minutos

Saiba mais →

Domine as competências pessoais mais requisitadas no mercado de trabalho

Instituição: LinkedIn

O que é: O que todo recrutador ou gerente busca em um colaborador? Diferencie-se dos demais e desenvolva as competências pessoais - habilidades que ajudam as pessoas a interagirem efetivamente com os outros - que os empregadores mais valorizam, desde fundamentos de comunicação e como trabalhar em equipe até as mais avançadas, como habilidades de pensamento crítico.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 8h44min

Saiba mais →

Networking eficiente

Instituição: Google

O que é: Veja como o networking pode ajudar você a gerenciar sua carreira, encontrar um emprego ou expandir seus negócios.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: 5 lições de 35 minutos

Saiba mais →

Série Habilidades do Futuro

Instituição: Keep Learning School

O que é: Série de aulas com Murilo Gun sobre reaprendizagem criativa e habilidades imprescindíveis para o futuro no mercado de trabalho. Entre os temas abordados, destacam-se: como se reinventar profissionalmente, as forças que podem prejudicar o potencial no trabalho, como tornar o dia a dia no trabalho mais feliz e produtivo e como ganhar coragem para tomar as decisões mais importantes.

Quanto custa: Gratuito

Carga horária: Não consta

Saiba mais →

Soft Skills para alavancar sua carreira

Instituição: Udemy

O que é: O curso tem como objetivo ajudar a identificar as habilidades primordiais, desenvolvê-las e aplicá-las no seu dia a dia de forma prática e simples.

Quanto custa: R$ 84,90

Carga horária: 3 horas

Saiba mais →

VENDAS

Fundamentos de Inside Sales para vendedores

Instituição: RD University

O que é: O curso apresenta o modelo de Inside Sales e como esse tipo de venda consultiva traz mais resultados e pode aumentar a produtividade dos vendedores, ao reduzir o tempo gasto com deslocamentos, por exemplo. As aulas são apresentadas por especialistas da Resultados Digitais, incluindo aqueles que participaram da criação da área de Inside Sales dentro da empresa e atuaram diretamente com clientes na operação.

Quanto custa: R$ 25, com emissão de certificado

Carga horária: 8 horas

Saiba mais →

Outbound Marketing & Sales

Instituição: Rock Content

O que é: Outbound Marketing é um processo de prospecção ativa para abordar potenciais clientes que correspondem ao perfil de cliente ideal. Neste curso, você aprenderá como funciona um processo de Outbound de ponta a ponta, desde a montagem de listas de prospecção até o fechamento de novas vendas, passando, inclusive, pela gestão de todo o processo, como contratar novos vendedores e a como treiná-los.

Quanto custa: Gratuito, com emissão de certificado

Carga horária: 5 horas

Saiba mais →

Você também pode ler o especial completo sobre o impacto da pandemia na carreira, na busca por capacitação, no dinheiro e no bem-estar dos brasileiros no link.

