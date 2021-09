Veja dicas do presidente da Avon sobre diversidade e inclusão nas empresas

Trabalhar a diversidade e a inclusão nas empresas não é mais uma tendência para o futuro, mas sim a realidade de grande parte do mundo corporativo. Em meio a tantos debates sobre o tema, um dos obstáculos mais comuns é colocar a teoria em prática e engajar os colaboradores a fazerem parte das mudanças.

Para falar desse processo, convidamos o presidente da Avon Brasil, Daniel Silveira, para dar dicas de como as organizações podem mostrar aos funcionários que eles precisam se engajar no tema de Diversidade e Inclusão e como promover a equidade racial na empresa.

“Para conseguir engajar os colaboradores e liderança na agenda de diversidade e inclusão, é preciso vir como uma escolha clara da liderança. Deixar claro que é um valor inegociável, que traz inovação para o negócio”, explica.

Para conferir todas as dicas, assista ao vídeo abaixo:

