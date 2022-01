XP, iFood e Carrefour ofertam mais de mil bolsas de estudo para negros

No Brasil, 56% da população é formada por pessoas negras, mas elas são apenas 35% do quadro de funcionários nas empresas, segundo o Instituto Ethos. Promover a equidade racial no mercado de trabalho é um desafio que perpassa diferentes setores e a parceria entre eles ajuda a mudar essa realidade.

Ao longo deste mês, programas de capacitação profissional com apelo à diversidade racial estão com inscrições abertas nas áreas de tecnologia, mercado financeiro e habilidades da nova economia. Com oferta de cursos 100% online, são mais de 1,1 mil vagas disponibilizadas por empresas como XP, Carrefour e iFood, destinadas a maiores de idade (a partir dos 18 anos). Confira as oportunidades abaixo:

Vem Transformar, da XP

Para capacitar e incluir mais profissionais negros no mercado financeiro, a XP lançou o programa Vem Transformar, que oferece cursos de educação financeira e preparatórios para tirar a certificação da Ancord (Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), necessária para ser um agente autônomo de investimento.

Quem fizer o exame será reembolsado pela empresa e, se aprovado, poderá participar de processos seletivos dos escritórios de agentes autônomos parceiros da XP. O programa é uma iniciativa da companhia em parceria com o coletivo Blacks by XP Inc, formado por pessoas negras da XP. As inscrições vão até o dia 7 de janeiro e, para se candidatar a uma das 600 vagas, é preciso ter 18 anos ou mais, morar em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília ou Salvador. Veja mais detalhes e como se inscrever neste link.

Transforma Tec, do Grupo Carrefour

Pessoas pretas e pardas de todo o Brasil, com idade entre 18 e 30 anos, podem se inscrever para o Transforma Tec, programa de capacitação em tecnologia promovido pelo Grupo Carrefour em parceria com a startup educacional DIO.me. São 300 vagas disponíveis para bolsas de estudo com foco em desenvolvimento fullstack Java, React e Cloud. Os selecionados terão benefícios como auxílio internet e auxílio cesta básica, além de poderem participar de um hackathon em uma feira de contratações após concluir os cursos.

Entre os pré-requisitos estão: ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, ter concluído, no mínimo do Ensino Fundamental II, ter acesso a um computador para realizar as atividades e disponibilidade para participar das aulas que vão ocorrer entre março e outubro, de segunda-feira a sexta-feira. As inscrições estão abertas até 30 de janeiro por meio deste site.

Programa Talentos da Nova Economia, do iFood

Em parceria com a startup de educação Be Academy, o iFood lançou o programa Talentos da Nova Economia - Pessoas Negras, com 250 bolsas de estudo para desenvolver habilidades da nova economia, como tomada de decisão, adaptabilidade, gestão ágil e banco de dados. A iniciativa é voltada a profissionais negros, a partir dos 18 anos de idade, das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Engenharia, Comunicação, Relações Públicas, Relações Governamentais ou correlatas.

A formação online ocorre entre fevereiro e abril e os selecionados poderão ter uma conversa individual com o time de Recursos Humanos do iFood sobre direcionamento de carreira. Ainda, terão acesso aos programas executivos da Be Academy por um ano. Pessoas de todo o Brasil podem se inscrever até 21 de janeiro neste link.

