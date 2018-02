Barbie derruba presidente da Mattel

O presidente da indústria de brinquedos Mattel renunciou nesta segunda-feira, 26, após cinco semestres consecutivos de prejuízos. A Mattel é a fabricante da boneca Barbie, que vem perdendo mercado, e também dos carrinhos Hot Wheels.

No último natal, a boneca Barbie perdeu a liderança de 11 anos no mercado de brinquedos. A nova preferida das meninas do mundo inteiro é a boneca do desenho animado ‘Frozen – Uma aventura congelante’.

A Mattel comunicou a saída do presidente executivo Bryan Stockton, que também era presidente do conselho de administração da companhia.

A empresa nomeou Christopher A. Sinclair como presidente executivo interino. Bryan Stockton estava no cargo desde janeiro de 2012.

As ações da Mattel caíram após a empresa revelar a previsão de resultados do quarto trimestre de 2014, piores do que o esperado pelo mercado. A empresa disse que ganhou 44 centavos de dólar por ação. A receita caiu 6%m para US$ 1,99 bilhão. (Associatede Press)

