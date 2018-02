Brasil passa Canadá e é 8ª maior capacidade de energia eólica do mundo

O Brasil passou o Canadá e subiu mais uma posição no ranking de capacidade instalada de energia eólica elaborado pelo Global World Energy Council (GWEC), ocupando agora o oitavo lugar. Em 2017, foram adicionados 52,57 gigawatts (GW) de potência eólica à produção mundial, totalizando 539,58 GW de capacidade instalada. Desse total, 12,76 GW estão instalados no Brasil, informou a Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica).

"O Brasil vem galgando posições no Ranking Mundial de Capacidade Instalada Total de Energia Eólica de forma consistente. Em 2015, nós entramos no Ranking em 10º lugar e, desde então, subimos uma posição por ano", explica Elbia Gannoum, presidente da Abeeólica.

Já no ranking de nova capacidade instalada no ano, o Brasil está em sexto lugar, informa a Abeeólica, tendo instalado 2,02 GW de nova capacidade em 2016. Nesta categoria, o Brasil caiu uma posição, já que o Reino Unido subiu do nono para o quarto lugar, instalando 4,27 GW de capacidade de energia eólica em 2017.

"Neste ranking, o que conta é o resultado específico do ano, então há bastante variação. Em 2012, por exemplo, estivemos em oitavo lugar e em 2015, ano de instalação recorde até agora para nós, estivemos em quarto lugar. A tendência é que a gente ainda oscile mais, visto que em 2019 e 2020 nossas instalações previstas são menores porque ficamos sem leilão por quase dois anos no período 2016/2017, o que vai se refletir no resultado de 2019 e 2020", explica Elbia.

O Brasil tem mais de 500 parques eólicos e abastece cerca de 10% de toda a energia consumida no País. Considerados todos os leilões realizados, até 2020 o Brasil terá 18,63 GW instalados.

"Nos últimos anos, e especialmente no ano passado, as eólicas salvaram o Nordeste de um racionamento em tempos de reservatórios baixos e com bandeira vermelha. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para produção de energia eólica e nosso fator de capacidade, que é a medida de produtividade do setor, passa do dobro da média mundial", disse Elbia.

Na mensagem divulgada pelo GWEC junto com o relatório, a organização avalia como tem se dado o crescimento da energia eólica no mundo. "A energia eólica é a tecnologia com preços mais competitivos em muitos mercados pelo mundo, se não for na maioria deles, e o surgimento dos parques híbridos com energia eólica e solar, um gerenciamento de grid mais eficiente e tecnologias de armazenamento cada vez mais acessíveis começam a pintar uma imagem do que será um setor de energia completamente livre de fósseis", avalia Steve Sawyer, Secretário Geral do GWEC.