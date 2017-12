‘Estadão’ é indicado à edição 2017 do prêmio Caboré

O Estadão é um dos indicados ao Caboré 2017, o principal prêmio brasileiro da indústria de comunicação, marketing e mídia. A gaiola, que simboliza a indicação à categoria Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo, foi entregue nesta sexta-feira, 29, ao diretor executivo comercial do Grupo Estado, Flávio Pestana, na sede do jornal.

Ao todo, 39 profissionais e empresas concorrem à edição 2017 da premiação, em 13 categorias. Na disputa voltada para os produtores de conteúdo, concorrem com o Estadão os canais por assinatura Globo News e Discovery Home & Health.

++Nova edição do 'Desafio Estadão Cannes' define composição de corpo de jurados

A votação do Caboré, que é aberta a todos os assinantes do Meio&Mensagem, ocorrerá de 30 de outubro a 30 de novembro e será auditada pela PricewaterhouseCoopers. Os vencedores serão conhecidos no dia 4 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Citibank Hall, em São Paulo.

Agências e anunciantes. Entre as agências de publicidade, as finalistas foram AlmapBBDO, Artplan e DPZ&T. Já os três indicados entre os anunciantes são as empresas General Motors, Procter & Gamble e Johnson & Johnson.