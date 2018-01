Pela 1ª vez na história, preço médio da gasolina comum ultrapassa R$3,90

O preço médio da gasolina comum ultrapassou pela primeira vez na história o patamar de R$ 3,90. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Naturale Biocombustíveis (ANP) apurados em mais de 3 mil postos no País apontam que o preço médio da gasolina comum para o período entre o último domingo, 5, e sábado, 11, ficou em R$ 3,938. É o maior patamar para o combustível na bomba desde o início da série histórica, iniciada em maio de 2004.

Na comparação com a semana anterior, a gasolina registrou alta de 1,44%. O patamar mais alto atingido até então havia sido o preço médio de R$ 3,887, no período entre 1 e 7 de outubro de 2017.

O valor pago por motoristas para abastecer seus veículos com gasolina comum vem flutuando com frequência desde que a Petrobrás anunciou uma nova política de preços para os combustíveis vendidos nas refinarias, que permite à estatal fazer reajustes livremente de acordo com a movimentação de concorrentes.

Só ao longo desta semana, a Petrobrás reajustou o preço da gasolina comum vendida a distribuidoras em quatro ocasiões: na segunda-feira, 6 (2,3%), na terça-feira, 7 (0,60%), na quarta-feira, 8 (1,40%) e nesta sexta-feira (-0,30%).

Botijão. Outro tipo de combustível cujo preço vem tendo variação considerável é o gás de botijão. Segundo o IBGE, o valor desse produto já acumula no ano de 2017 um aumento de 61,96% nas refinarias, o que provocou uma elevação nesse período de 12,98% no preço ao consumidor.

No Estado de São Paulo, o preço máximo do botijão de 13 quilos nas revendas já chega a R$ 82, segundo dados da ANP.