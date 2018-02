Petrobrás fecha acordo com gestora e encerra processo nos EUA

A Petrobrás informou na noite desta segunda-feira, 19, que seu conselho de administração aprovou a celebração de um acordo para encerrar uma ação individual proposta perante a Corte Federal da Pensilvânia, EUA, por um grupo de afiliadas do The Vanguard Group, uma gestora de recursos americana.

A Vanguard é um dos maiores acionistas da companhia, após a União Federal e entidades relacionadas. A empresa também elevou as provisões para refletir os acordos que já foram celebrados com diversos acionistas. A estatal já havia celebrado acordos para encerrar outras 19 ações individuais apresentadas perante a Corte Federal de Nova York, EUA.

"Incluindo as 19 ações individuais com acordos previamente celebrados, um total de 27 ações individuais haviam sido consolidadas, para fins de julgamento, em conjunto com uma ação coletiva (class action) perante a Corte Federal de Nova York. A ação judicial do Vanguard era a única ação individual proposta fora de Nova York", diz a empresa.

Provisões elevadas. Para refletir os acordos celebrados, assim como as negociações em curso com outros autores de ações individuais, o valor total de provisões estimado passou a ser de US$ 445 milhões para o segundo trimestre deste ano, dos quais a companhia já havia provisionado US$ 372 milhões no resultado do exercício de 2016.

"No momento, não é possível para a Petrobrás fazer estimativa confiável sobre o desfecho da class action. Esses acordos, cujos termos são confidenciais, têm como objetivo eliminar incertezas, ônus e custos associados à continuidade dessas disputas e não constituem qualquer reconhecimento de responsabilidade por parte da Petrobrás, que continuará se defendendo firmemente nas demais ações em andamento", afirma a petroleira.