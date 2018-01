Pezão diz que Temer tem sido 'um grande parceiro do Rio'

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que o presidente Michel Temer tem sido um "grande parceiro" do Estado, numa referência à assinatura do plano de recuperação fiscal com o governo federal. "Se não fosse o senhor, não teríamos chegado até aqui", afirmou Pezão, na cerimônia de lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e municípios, numa unidade da Marinha do Brasil na Avenida Brasil, zona norte do Rio.

O governador contou que, em reunião em fevereiro sobre o plano de recuperação, chegou a dizer a Temer que as finanças do Rio não teriam como chegar a março. Ainda assim, o presidente demonstrou confiança que seria possível chegar ao fim do ano, contou Pezão.

O peemedebista fluminense aproveitou para elogiar os feitos da política econômica de Temer, como o arrefecimento da inflação e o superávit recorde da balança comercial.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento Social, o programa emergencial terá investimento total de R$ 157 milhões no Rio, com ações nas áreas de justiça, educação, esporte e direitos humanos, incluindo ministérios e o governo do Estado.