Desemprego recua para 12,2% no trimestre encerrado em outubro, aponta IBGE

RIO - A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa um recuo de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho de 2017, quando a taxa de desemprego atingiu 12,8%.

Apesar da melhora recente, o País ainda contava com 12,740 milhões de pessoas em busca de emprego. Em relação a um ano antes, há mais 698 mil desempregados, o equivalente a um aumento de 5,8%. De outubro para cá, o mercado de trabalho formal perdeu 738 mil vagas com carteira assinada.

O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu no trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, aponta a Pnad.

Já o emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 5,9%, com 615 mil empregados a mais. O total de empregadores cresceu 4,3% ante o trimestre até outubro de 2016, com 179 mil pessoas a mais.

O trabalho por conta própria cresceu 5,6% no período, com 1,208 milhão de pessoas a mais nessa condição. A condição de trabalhador familiar auxiliar aumentou 6,9%, com 142 mil ocupados a mais. O setor público gerou 132 mil vagas, um aumento de 1,2% na ocupação.

Houve aumento de 123 mil indivíduos na condição do trabalhador doméstico, 2,0% de ocupados a mais nessa função.

O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 54,2% no trimestre terminado em outubro.

Renda. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.127 no trimestre encerrado em outubro. O resultado representa alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 189,8 bilhões no trimestre até outubro, alta de 4,2% ante igual período do ano anterior.

