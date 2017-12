Temer diz que não vai desistir da aprovação da reforma da Previdência

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência, disse que não vai desistir de sua aprovação e avisou que vai usar o recesso parlamentar para continuar trabalhando para conquistar os votos necessários para sua aprovação. “Quero aproveitar a presença dos nossos deputados federais para dizer que nós jamais vamos desistir da previdência e não vamos desistir da previdência em nome no Brasil”, afirmou, em cerimônia de liberação de recursos para saneamento no Paraná, no Planalto. “Salvar a previdência é salvar o país”, completou.

Temer disse ainda que está repetindo sempre o seu discurso em favor da reforma, pois a repetição é importante para o convencimento e mais uma vez fez um apelo aos parlamentares. “Quero aproveitar a presença dos deputados para dizer que neste mês de janeiro vamos continuar esclarecendo as questões da previdência”, disse.

O presidente fez uma analogia com o setor de saneamento e disse que que muitas vezes não interessa que as obras sejam “enterradas”. “A reforma da previdência não foi preciso desenterrar, pois ela estava sempre a mostra, sempre na superfície””, destacou. “Eu encontrei muitas obras enterradas no meu governo e desenterrei todas. Nós conseguimos fazer coisas que na verdade ao longo do tempo nós todos sabíamos que estávamos soterradas, enterradas, ninguém mexia naquilo temoroso das consequências”, completou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Servidores públicos formam elite do Brasil, diz ministro do Planejamento

Temer disse que ao desenterrar propostas e projetos o seu governo esta conseguindo recuperar a economia e disse que os efeitos disso já estão sendo sentidos. Ele citou a melhora da arrecadação em novembro, disse que espera “um belíssimo natal” com a melhoria do varejo e que esses efeitos devem “prosseguir no ano que vem”.

O presidente citou ainda medidas para auxílio de estados e municípios e que seu governo “se preocupa com a federação como um todo”.

Saneamento. O presidente deu as declarações durante cerimônia de assinatura de contratos do Programa Saneamento para Todos (Sanepar), no Palácio do Planalto. Em seu discurso, Temer anunciou a liberação de R$ 1,571 bilhão para saneamento no Paraná, por meio da caixa Econômica Federal e disse que há previsão mais liberação de recursos até o fim do ano. “A nossa verba para saneamento deste ano é uma verba significativa de R$ 6 bilhões e que ainda permanece R$ 2 bilhões que a Caixa Econômica está cuidando para liberar até dia 29 de dezembro”, afirmou.

+ Carlos Marun diz que faltam de 40 a 45 votos para aprovar Previdência

O presidente disse ainda que investimento em saneamento é investimento em saúde. “Os índices todos revelam que cuidados com saneamento significam cuidado com a saúde”, afirmou. “Esse ano próximo vamos nos dedicar muito ao saneamento”, completou.

O governador do Paraná, Beto Richa, presente na cerimônia, disse que os recursos liberados pelo governo, por meio da Caixa, possibilitarão investimentos em 50 municípios do Estado. “Nesta área de saneamento em especial, os mais beneficiados são aqueles das camadas mais pobres da população”, afirmou.