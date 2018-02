Toyota anuncia recall do Corolla por falha em cinto de segurança

A Toyota chamou nesta segunda-feira, 5, os proprietários dos modelos Corolla fabricados entre 20/12/16 a 24/2/17 para a substituição do conjunto de ancoragem do cinto de segurança traseiro, do lado direito dos veículos.

Em comunicado, a empresa informa que há uma falha de segurança nos componentes que pode ocasionar o rompimento da peça.

Abaixo, a identificação dos chassis envolvidos:

Código alfanumérico 9BRBDWHE últimos 8 dígitos do chassis H034333 - H0346204

Código alfanumérico 9BRBDWHE últimos 8 dígitos do chassis H0097419 - H0104445

Código alfanumérico 9BRBD3HE últimos 8 dígitos do chassis H03040380 - H0346194

A troca dos componentes é gratuita e poderá ser agendada a partir do dia 19. O agendamento e eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 703 0206 ou pelo site da montadora.

Segundo o Procon-SP, a empresa deverá dar informações claras e precisas aos clientes sobre os riscos oferecidos, além de esclarecer todas as dúvidas que surgirem.

O órgão reforça que o consumidor deve exigir o comprovante do serviço prestado, documento que deverá ser repassado em caso de venda do veículo. Vale lembrar que o atual proprietário de um automóvel que já tenha sido vendido tem igual direito ao reparo gratuito.