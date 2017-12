Dólar sobe para R$ 3,36 e acumula alta de 6% em quatro sessões

Texto atualizado às 17h15

Na sequência do movimento da semana passada, o dólar continuou subindo ante o real nesta segunda-feira, pela quarta sessão seguida, período em que o avanço acumulado chega a 6,09%. A moeda americana subiu 0,36%, para R$ 3,3610 - maior preço desde 28 de março de 2003 (R$ 3,3630). Na mínima do dia, caiu 0,09%, aos R$ 3,3460, e, na máxima, superou R$ 3,38, aos R$ 3,3810 (+0,96%).

Hoje, porém, o principal fator a estimular as compras da moeda veio do exterior, mais especificamente das preocupações com a China, que pegaram um mercado já fragilizado pelas tensões domésticas.

Os elevados patamares de cotação atingidos desde a semana passada chegaram a provocar uma realização de lucros pela manhã, levando a moeda a operar em leve baixa, mas o movimento não se sustentou e o dólar voltou a subir.

O índice Shanghai Composite, da Bolsa de Xangai, caiu 8,48%, a maior queda porcentual desde 27 de fevereiro de 2007, e a Bolsa de Shenzhen fechou com perdas de 7,6%, com temores de que as autoridades estejam retirando recentes medidas de apoio aos mercados locais. Entre os indicadores, o governo informou que o lucro industrial no país teve recuo anual de 0,3% em junho, após avançar 2,6% em abril e 0,6% em maio.

Esse contexto castigou as moedas de países emergentes, incluindo o real, que ainda está sob o impacto da revisão das metas fiscais até 2017. O dólar no Brasil já abriu bastante pressionado, mas no meio da manhã o avanço perdeu força com alguns investidores aproveitando para realizar lucros. Naquele momento, o dólar chegou a ser negociado em baixa, em meio ainda ao início da movimentação dos players vendidos em dólar visando o fechamento da ptax das 13 horas. Nesta semana, a disputa pela ptax deve ganhar força, pois a taxa da sexta-feira será utilizada para liquidar, na segunda-feira, o vencimento de contratos de swap cambial e contratos futuros de dólar.