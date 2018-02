Justiça suspende decisão que afastou presidente da Oi

A Oi conseguiu liminar da 7ª Vara da Justiça do Rio que susta as deliberações da última assembleia de investidores, que nesta quarta-feira, 7, destituiu o presidente da operadora, Eurico Telles.

+ Em meio à crise da Oi, líder Vivo foi a operadora que mais cresceu no País

Convocada pela sócia Bratel, ex-Portugal Telecom, a assembleia geral extraordinária escolheu substitutos para a diretoria da operadora de telefonia. A decisão da Justiça nesta quinta-feira pede suspende todas as decisões dos invesditores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As deliberações ali realizadas são gravosas, pois substituem os principais diretores das recuperandas por indivíduos nomeados por acionistas minoritários, afetando a credibilidade do Grupo Oi no mercado e dificultando o prosseguimento de negócios em curso", explica em sua decisão o Juiz interino da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Ricardo Lafayette Campos.

+ Oi irá à Justiça contra seus dois maiores acionistas

Ainda segundo a liminar, a assembleia realizada por acionistas minoritários afrontou a decisão judicial que homologou o plano de recuperação, o que causa instabilidade na gestão e descumprimento ao poder judiciário.

+ Investidores pedem investigação contra Oi por vantagens indevidas

O juiz ressalta que o objetivo da recuperação judicial homologada pela Justiça é a recuperação da empresa e certamente não agradou a todos os credores e a todos os acionistas. "Nada pior para uma atividade econômica relevante do que a falta de confiança do mercado econômico e financeiro, em decorrência de instabilidade de sua governança", afirma o juiz.