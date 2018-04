Lucro da Telefônica sobe 10%, para R$ 1,098 bi no 1º trimestre

A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, apresentou lucro líquido contábil de R$ 1,098 bilhão no primeiro trimestre de 2018, um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados fazem parte do balanço publicado pela empresa. Os resultados contábeis já consideram os efeitos da adoção da norma IFRS 15, referente à nova metodologia de alocação de receitas de contratos com clientes.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) contábil atingiu 3,514 bilhões, um avanço de 8,0% na mesma base de comparação. A margem Ebitda subiu 2,0 pontos porcentuais, para 35,2%.

A receita líquida contábil totalizou R$ 10,789 bilhões, expansão de 1,9%.

A Telefônica Brasil também divulgou seus números pro forma, isto é, sem considerar os efeitos da norma IFRS 15, tornando os resultados comparáveis com os números já reportados um ano atrás.

Na base pro forma, a companhia teve lucro líquido de R$ 1,079 bilhão no primeiro trimestre de 2018, alta de 8,3% em relação ao mesmo período de 2017.

O Ebitda pro forma atingiu R$ 3,765 bilhões, aumento de 7,2%, enquanto a margem Ebitda cresceu 1,8 ponto porcentual, para 35,0%. A receita líquida pro forma totalizou R$ 10,759 bilhões, crescimento de 1,6%.

Competição. O vice-presidente executivo da Telefônica Brasil, Christian Gebara, afirmou que considera a Oi um concorrente significativo no mercado de telecomunicações, especialmente após o avanço do processo de recuperação judicial da companhia. "A Oi é um competidor relevante no mercado", afirmou.

A declaração foi feita durante teleconferência com investidores e analistas após questionamentos se a concorrência no setor deveria crescer devido ao avanço da recuperação judicial da Oi e à tendência de ampliação de investimentos da concorrente.

A Oi prevê expandir os investimentos anuais de R$ 5,5 bilhões para R$ 7,0 bilhões. Por sua vez, a Telefônica projeta aportes anuais na ordem de R$ 8 bilhões para o próximo triênio.

Gebara lembrou que a Oi tem uma grande rede de atendimento no segmento de negócios fixos (banda larga, TV paga e telefonia fixa) além de uma presença significativa no segmento de telefonia móvel pré-paga. No momento, porém, falta visibilidade sobre os efeitos de uma potencial elevação dos investimentos da concorrente.

Durante a teleconferência, Gebara reforçou que vê sinais positivos da recuperação no segmento de negócios corporativos, muito afetado pela crise nos trimestres anteriores.

"O B2B é um setor muito alinhado à recuperação macroeconômica. E estaremos aptos a capturar parte dessa recuperação. Estamos positivos sobre as tendências", afirmou, ponderando que ainda vê a melhora de economia de forma branda.

A receita de dados corporativos e TI subiu 0,6% no primeiro trimestre, para R$ 588,5 milhões, sinalizando uma tendência positiva para o segmento.

Outro destaque foi o avanço de 22,5% do faturamento com ultra banda larga. Gebara observou que apenas cerca de 10% dos 5,5 mil municípios do País têm oferta de internet de alta velocidade.

"Vemos como uma grande oportunidade de crescimento. A baixa oferta nesse setor abre espaço para a entrada de vários tipos de empresas", disse, acrescentando que vê espaço para ganhar participação nesse mercado.