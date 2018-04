Oi lançará sinal de 4,5G em 26 cidades de Norte e Nordeste até fim do ano

A Oi lançará até o fim do ano a internet móvel de alta velocidade chamada comercialmente de 4,5G em 26 cidades das regiões Norte e Nordeste, antecipou o diretor comercial, Bernardo Winik. Na semana passada, a companhia anunciou que reduziu o seu prejuízo acumulado de 2017, na comparação com o ano de 2016. Entre as cidades que vão receber o projeto estão Recife, Salvador, Natal, Fortaleza, São Luís, Palmas, João Pessoa e Belém.

A iniciativa se dá por meio do reúso ("refarming", como jargão técnico) da faixa de 1,8 GHz, uma vez que a companhia não detém a frequência de 700 MHz, pois não participou do leilão dessa faixa em 2014. "Com esse conjunto de cidades e seu entorno, completaremos os projetos até o fim do ano. Vamos para o 4,5G", disse.

Winik afirmou que a Oi gostaria de ter a faixa de 700 MHz, mas não, necessariamente, precisa dela para crescimento das operações e do faturamento. Questionado se a Oi participará do potencial leilão de faixa remanescente de 700 Mhz, que pode acontecer ainda neste ano, ele respondeu: "Ainda não sabemos as condições do leilão. Quando chegar o momento, vamos tomar a decisão".