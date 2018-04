Somos Educação fecha acordo para venda de controle à Kroton por R$ 4,56 bi

A Somos Educação fechou contrato de venda de controle com a Kroton Educacional por R$ 4,56 bilhões. A compradora é a controlada da Kroton chamada Saber Serviços Educacionais e a vendedora a Tarpon Gestora de Recursos, que já havia se pronunciado minutos antes sobre o acordo, de que fundos administrados assinaram acordo para alienar 192.275.458 ações ordinárias ao preço de R$ 23,75 cada, fatia de 73,35% do capital social. O número total de ações da Somos é de 262.128.900, e o preço de fechamento no último pregão na B3, sexta-feira, era de R$ 14,30.

+ Kroton faz aquisição e cria holding de ensino básico

A decisão de aquisição da Somos pela Kroton foi firmada ao longo de três dias de conversas, segundo o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo. Ele afirmou que as negociações mais recentes entre as empresas começaram na última sexta-feira e avançaram ao longo do final de semana.

+ Estácio tem prejuízo de R$ 12,8 milhões no quarto trimestre de 2017

Segundo o executivo, as conversas avançaram rápido dessa vez porque as empresas já se conheciam e tinham negociado outras vezes ao longo do ano passado. Conforme o Estadão/Broadcast apurou, naquela época houve divergência com relação ao preço pago na transação.

A aquisição da Somos pela Kroton "promove a complementaridade da atuação no segmento de educação básica brasileiro e está totalmente alinhada à estratégia de crescimento por meio da qualidade diferenciada dos produtos, serviços e plataformas educacionais digitais oferecidos", diz fato relevante da Somos, enviado há pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No dia 10 de abril, a Kroton anunciou a criação dessa holding focada no segmento de educação básica, de modo segregado das operações no segmento de nível superior. Na ocasião, a empresa também comunicou a primeira aquisição de uma escola do ensino básico, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, localizado em Vitória (ES).

+ Kroton tem lucro líquido de R$ 390,6 milhões no quarto trimestre de 2017, queda de 55,1%

Com a Somos, a Saber contará com cerca de 85 mil professores nas escolas próprias e parceiras, 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de livros didáticos, conforme o comunicado. A Somos é um dos principais competidores do segmento de ensino básico e é dona de colégios como o pH e o Anglo. A empresa detém ainda editoras de livros como Ática, Scipione e Saraiva.

Do preço total, R$ 4,116 bilhão serão pagos à vista na data do fechamento e o restante será mantido em conta vinculada, para o pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no contrato.

Caso a operação não seja fechada até 23 de outubro deste ano, o preço será corrigido pela variação do CDI a partir dali até o fechamento.

Ainda faz parte do acordo em até 30 dias da data de fechamento um pedido de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) pela Saber aos minoritários da Somos, junto com OPA para o cancelamento do registro de companhia aberta. "Esta decisão ainda não foi tomada em caráter definitivo e a estrutura final da OPA será oportunamente definida e comunicada ao mercado, mediante o fechamento da Operação", explica o comunicado.

Também a Saber estuda eventual reorganização societária na Somos, "visando à otimização de sua estrutura societária e operacional."