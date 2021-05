Empreendimento no interior de São Paulo terá 146 casas construídas na ‘fábrica’

Mais comum nos Estados Unidos e em países da Europa, o método industrial na construção civil começa a chegar a projetos maiores. A construtora HM Engenharia está construindo 146 casas por esse modelo num empreendimento em Paulínia (SP).

As unidades são feitas com base em madeira e saem praticamente prontas da fábrica, com estrutura hidráulica e elétrica, para montagem no canteiro de obras. A linha de produção fica no Paraná, da parceira Tecverde, um dos principais nomes do segmento. Em breve, a Tenda, uma das maiores construtoras de habitação popular do País, terá sua própria fábrica e será sua concorrente.

Com o método off-site (fora do canteiro), a obra é até 20% mais rápida e pode ter ainda redução de 85% nos resíduos. Segundo a HM, a intenção é ampliar o uso dessa técnica em mais projetos. Trata-se também de uma alternativa para driblar a pressão de custos e falta de materiais mais usados nos métodos tradicionais de construção nesse momento.

O projeto de Paulínia tem previsão para ser concluído em 2022. Um dos condomínios está com obras iniciadas e já teve 46 unidades vendidas. As casas têm 85 metros quadrados e valor médio de R$ 406 mil.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 06/05, às 19h13.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter