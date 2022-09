Natura monta contador de árvores derrubadas em Brasília e quer conscientizar eleitor

Nesta segunda-feira (5), Dia da Amazônia, a Natura vai instalar em Brasília um contador de árvores derrubadas na região amazônica em tempo real. O local escolhido para a intervenção é o telão do Conic, que tem 1.060m² e é o maior painel digital da América Latina. A ação faz parte da campanha “O Poder está em Nossas Mãos”, que envolve a coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular pela preservação da Amazônia, bem como um filme publicitário a ser exibido em horário nobre durante debate com candidatos à presidência na TV Globo.

“O timing tem a ver com a Semana da Amazônia, com o Rock In Rio (do qual a empresa é patrocinadora) e com um posicionamento que sempre foi o da Natura, de promover diálogos. Não é por acaso. Em 2018, promovemos também esses diálogos próximos da eleição, para que as pessoas votem de forma consciente e façam o exercício da democracia. Mas fazemos isso de forma apartidária”, diz Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura Brasil.

Projeto prevê preservar 57 milhões de hectares na região amazônica

O projeto de lei de iniciativa popular “Amazônia de Pé”, para o qual a Natura vai coletar assinaturas durante o Rock in Rio, é encabeçado pela ONG Nossas em parceria com lideranças locais, cientistas e especialistas em Amazônia. O projeto prevê destinar 57 milhões de hectares de florestas públicas na região para a sobrevivência do bioma e a segurança de povos originários, ribeirinhos, quilombolas e pequenos produtores extrativistas.

O desafio é arrecadar 1,5 milhão de assinaturas até 2023. Assim, a Natura tem mobilizado sua rede de fornecedores, consumidores, funcionários e revendedoras para engajá-los na coleta de assinaturas.

O portal Plena Mata, realização da empresa em parceria com MapBiomas, InfoAmazonia e Hacklab, também foi reformado. Antes um portal de notícias e monitoramento do desmate na Amazônia, agora a plataforma se tornou trilíngue e deve ter ações concretas para agir pela conservação da floresta.

Negócios movimentou R$ 2,5 bi na região

As ações da Natura tiveram início em 28 de agosto, com o lançamento do perfil @AmazoniaViva, no Twitter, que chama a atenção para o aumento do desmatamento. O movimento é protagonizado pela marca Natura Ekos. A Natura afirma que contribui hoje para conservar 2 milhões de hectares de floresta. Fazem parte da sua rede 40 comunidades, totalizando 8.155 famílias agroextrativistas, em um modelo de negócios que já movimentou R$ 2,55 bilhões em volume de negócios na região. Até o momento, foram desenvolvidos 41 bioativos da sociobiodiversidade adquiridos de 85 cadeias de fornecimento.

“Vemos o retorno econômico como algo importante. Esse é o nosso negócio, mostrar que fazer negócios do jeito certo, dá resultado”, diz Leão. Ele afirma que, para além da geração de riqueza nas comunidades em que atuam, a empresa vê a sustentabilidade como uma forma de engajamento para com o cliente, que faz compras de acordo com seus valores.

Como noticiado pelo Broadcast, em seu primeiro IP&L, relatório que integra ganhos e perdas (na sigla em inglês), para medir e reportar os efeitos ambientais e sociais de suas atividade, a Natura descobriu que, entre externalidades positivas e negativas, causou impacto de R$ 18,2 bilhões a partir de seus negócios. Em outra métrica, para cada R$ 1 de receita, conseguiu gerar R$ 1,50 em impacto socioambiental positivo.

Ao colocar os dados no papel, porém, a empresa também percebeu que sua cadeia de suprimentos, o ciclo de vida dos produtos e as revendedoras com menor engajamento geram externalidades negativas. No caso das representantes, por exemplo, o impacto está relacionado ao conceito de renda digna, estabelecido como mais de duas vezes o valor do salário mínimo no Brasil.

